Mira al firmamento: ¿Cuándo es la próxima lluvia de meteoros boótidas?

La lluvia de meteoros estará activa a partir del 22 de junio y se espera que su punto máximo sea del 26 al 27 de junio. (Cuartoscuro).

El Mundial 2026 está en marcha y todos están enfocados en la Selección Mexicana, pero de vez en cuando hay que mirar al cielo, ya que nos podrá sorprender en junio con una lluvia de meteoros.

Según el Museo Natural de Historia de Reino Unido, las boótidas tendrán actividad después del solsticio de verano.

La lluvia de meteoros estará activa a partir del 22 de junio y se espera que su punto máximo sea del 26 al 27 de junio, por lo que se podrán ver alguns destello en el cielo, sin la ayuda de telescopio.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que estudia cometas y asteroides, explica que el origen de las boótidas es en el cometa 7P/Pons-Winnecke, que cada seis años deja un rastro de escombros en su órbita.

Pero para poder apreciarlas, el cielo debe estar despejado, sin niebla o lluvias. Además, se recomienda admirar la lluvia de meteoros lejos de la contaminación de la luz, ya sea natural o artificial.

Por ejemplo, deberás alejarte de la luna y las luces nocturnas urbanas, recomienda el Museo. Además, la UNAM detalla que el mejor momento para ver el espectáculo es entre las 4:00 y 5:00 de la mañana

“Cuando el radiante, punto desde donde parecen surgir los meteoros, se eleva alto en el noreste”, explica la UNAM.

El Museo Nacional de Historia Natural también detalla que en julio habrá lluvia de meteoros de las Perseidas y está activa desde mediados de julio hasta mediados de agosto.

Alcanzarán su punto máximo el 13 de agosto y se podrán ver hasta 100 meteoros por hora.

¿Qué es una lluvia de meteoros?

Una lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra atraviesa corrientes de diminutos fragmentos de escombros dejados por cometas y asteroides.

Las rocas son conocidas como meteroides y el pico de la lluvia se produce cuando la Tierra pasa por la parte más densa de los escombros.

“Casi todos los meteoritos son diminutas partículas de polvo, del tamaño aproximado de un grano de arena, que viajan a decenas de kilómetros por segundo a través del espacio”, detalla el Museo.

También explica que al salir del vacío del espacio y entrar a la atmósfera de la tierra, el polvo interactúa con esta y se forma el destello que vemos en el firmamento.

¿Cuáles son los eventos astronómicos del 2026?

En agosto del 2026 habrá dos eclipses: el 12 de agosto, la trayectoria del evento astronómico permitirá su observación en el Ártico, Groenlandia, Islandia y parte de Europa.

Se suma el eclipse lugar del 27 de agosto, que se podrá ver en América y África.