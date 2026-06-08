Misión Artemis III: NASA alista nuevo lanzamiento a la Luna previsto para 2027

La NASA anunció oficialmente el lanzamiento de la misión Artemis III, planeada para 2027.

En su página oficial, la agencia espacial del Gobierno de Estados Unidos informó que la misión Artemis III lanzará una nave espacial Orion, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS). Este es un esfuerzo con el que se probará la capacidad de acomplamiento entre Orión y naves espaciales comerciales “necesarias para el alunizake de astronautas”, indicó.

“La NASA anunciará detalles sobre el diseño y la tripulación de la misión Artemis III más cerca del lanzamiento previsto para 2027”, indica el sitio web de la agencia espacial sobre esta siguiente misión.

Se espera que la cápsula Orion, a bordo del cohete SLS, sea lanzado desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, ubicado en Florida, el próximo año.

En tanto, al respecto de la tripulación que acompañará esta misión, la NASA publicó un video este lunes en sus cuentas oficiales para invitar a las personas que estén atentas al anuncio programado para el martes 9 de junio.

En ese mensaje, la agencia dará a conocer los nombres de los astronautas que volarán a bordo de la misión Artemis III.

“Artemis III lanzará a cuatro astronautas desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida a bordo de la nave espacial Orion, mediante el cohete SLS (...) Tras el exitoso vuelo de prueba tripulado Artemis II en abril, Artemis III allanará el camino para futuras misiones a la superficie lunar", indicó la agencia en un comunicado.

La misión Artemis III usará la nave espacial Orion y uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales pertenecientes a SpaceX (de Elon Musk) y Blue Origin (de Jeff Bezos).

El programa de Artemis comenzó en 2022, con el lanzamiento de una misión para continuar con la exploración humana en la Luna. Artemis II, misión lanzada este año, fue el primer vuelo tripulado del programa. La NASA contempla al menos cinco misiones de Artemis, siendo la tercera el lanzamiento en 2027.

En Artemis IV, planeada para principios de 2028, el programa indica lo siguiente: “Tras alcanzar la órbita lunar, la tripulación se trasladará de la cápsula Orion a un módulo lunar comercial para su descenso a la superficie de la Luna”. Finalmente, Artemis V será una misión para finales de 2028.

Apenas este año ocurrió el lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA, que marcó el regreso humanos a la Luna. La expedición tuvo una duración de 10 días.