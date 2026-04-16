Tripulación de Artemis II elogia la cápsula Orión que los llevó a la Luna: ‘Se comportó muy bien’

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA elogió la capacidad de su cápsula Orion. (Foto: EFE)

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA elogió la capacidad de su cápsula Orión, construida por Lockheed Martin Corp., que los transportó alrededor de la Luna y de regreso, y señaló que los futuros astronautas que utilicen el vehículo estarán “en muy buenas condiciones”.

“Esta nave realmente se comportó muy bien”, dijo Reid Wiseman, quien se desempeñó como comandante de la misión.

Señaló que hubo algunas partes del viaje que no salieron según lo previsto, incluidos problemas con un sistema para desechar residuos del inodoro al exterior y la activación inesperada de un detector de humo.

“¿Quieres llamar la atención de alguien muy rápido? Haz que suene la alarma de incendios en tu nave espacial cuando aún estás a unos 80 mil millas de casa”, comentó.

En general, sin embargo, dijo que la cápsula funcionó como se esperaba.

¿Qué pasó con la misión Artemis II?

Ha pasado casi una semana desde que la tripulación de la NASA completó su misión, viajando más lejos en el espacio de lo que cualquier ser humano había llegado antes y realizando un sobrevuelo alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

Wiseman estuvo acompañado en el viaje por los astronautas de la NASA, Victor Glover, piloto de la misión, y Christina Koch, especialista de misión. El equipo lo completó el astronauta canadiense Jeremy Hansen.

La NASA ha señalado que Artemis II —nombrada en honor a la diosa gemela de Apolo, en alusión al programa lunar estadounidense de las décadas de 1960 y 1970— es solo la primera de muchas misiones tripuladas a la Luna.

El plan es volver a llevar humanos al satélite en 2028 y, eventualmente, establecer una base donde los astronautas puedan vivir y trabajar.

El reciente viaje captó la atención de audiencias en todo el mundo desde el momento en que la tripulación de cuatro personas despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida el 1 de abril.

Para la misión, la NASA utilizó la cápsula Orión, fabricada por Lockheed Martin, y el cohete Space Launch System, construido por Boeing Co.

Para la misión, la NASA utilizó la cápsula Orion, fabricada por Lockheed Martin. EFE (Jonathan Chang/EFE)

A lo largo del viaje de 10 días, los espectadores siguieron la vida cotidiana de los astronautas, desde rutinas comunes como afeitarse hasta la captura de impresionantes imágenes de un eclipse mientras sobrevolaban la Luna.