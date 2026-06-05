‘Mayday, mayday’: NASA toma medidas ante posible evacuación de la Estación Espacial Internacional

¿Qué pasó en la Estación Espacial Internacional? NASA explica la alerta por fuga de aire. (EFE)

La NASA ordenó a los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) refugiarse en sus respectivas naves y permanecer preparados ante una posible evacuación, mientras una tripulación rusa trabaja para contener una fuga de aire que se agravó en el segmento ruso del laboratorio orbital.

La fuga permanece en el módulo ruso desde hace tiempo. Roscosmos aplicó medidas periódicas para mitigar parcialmente sus efectos, informó este viernes Bethany Stevens, portavoz de la NASA, a través de la red social X.

Sin embargo, la detección de nuevas filtraciones llevó a la agencia espacial rusa a programar una operación de reparación de mayor alcance. Como medida preventiva, la NASA declaró una alerta interna y solicitó a sus astronautas trasladarse a la cápsula Dragon de SpaceX, la nave que transportó a varios de ellos hacia el laboratorio orbital.

“Por extensa precaución, la NASA ha dirigido a los cuatro miembros de la tripulación SpaceX Crew-12 de la agencia y al astronauta de la NASA Chris Williams a asumir una postura de seguridad elevada en la nave espacial Dragon mientras se realiza la reparación”, explicó Stevens.

Además de los cuatro integrantes de la misión SpaceX Crew-12, entre quienes se encuentra el cosmonauta Andrey Fedyaev, y del astronauta Chris Williams, otros dos tripulantes rusos permanecen a bordo de la estación espacial.

Las grietas en el módulo Zvezda preocupan a la NASA

Las grietas detectadas en el módulo Zvezda, la primera contribución completamente rusa a la Estación Espacial Internacional, mantienen la preocupación de la NASA.

La agencia estadounidense aseguró que trabaja junto con Roscosmos y otras agencias espaciales internacionales para encontrar una solución permanente al problema.

Desde su incorporación en el año 2000, el módulo proporciona alojamiento para la tripulación, sistemas de soporte vital, distribución de energía eléctrica, procesamiento de datos, control de vuelo y propulsión.

Además, funciona como puerto de acoplamiento para las naves rusas Soyuz y Progress.

La EEI se acerca al final de su vida útil

La NASA prevé concluir las operaciones de la Estación Espacial Internacional a finales de 2030 y ejecutar su desorbitación en 2031, después de más de tres décadas de servicio desde su lanzamiento en 1998.

Posteriormente, la agencia espacial estadounidense contempla el uso de plataformas comerciales en órbita terrestre baja para investigaciones en microgravedad y demostraciones tecnológicas.