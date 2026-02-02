¡Por poco no va a la Luna! NASA soluciona fuga de combustible en cohete previo al lanzamiento Artemis II

La NASA está solucionando una fuga en la línea de combustible durante una importante prueba de su cohete lunar este lunes 2 de febrero.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio comenzó a realizar una prueba de abastecimiento de combustible para su misión Artemis II más temprano ese mismo día, dijo la agencia, en un ensayo clave que podría allanar el camino para que los astronautas regresen a las cercanías de la luna por primera vez desde 1972.

Los ingenieros cargan combustible el cohete en el Centro Espacial Kennedy en Florida, simulando los principales pasos que realizará el equipo el día del lanzamiento.

El objetivo es garantizar que el cohete Artemis II de Boeing Space Launch System y su nave espacial Orion de Lockheed Martin Corp. puedan despegar en un viaje de 10 días para sobrevolar la Luna y regresar a casa.

Durante la prueba, que la NASA llama un ensayo general húmedo, los equipos practicarán la carga de combustible helado en el cohete, la realización de una cuenta regresiva para el lanzamiento y la extracción segura del propulsor.

Los equipos han detenido el flujo de hidrógeno líquido después de que las concentraciones de la fuga excedieran los límites permitidos, y los ingenieros están solucionando el problema, dijo la NASA en un comunicado en su sitio web.

¿Qué sabemos del lanzamiento Artemis II que va a la Luna?

La primera oportunidad de lanzamiento es el 8 de febrero, pero la NASA esperará para establecer una fecha de lanzamiento oficial hasta que se complete el ensayo.

Durante la prueba, el equipo de ingenieros no llegará a encender los motores del cohete porque los propulsores sólo pueden encenderse una vez, dijo Jonathan McDowell, un astrofísico que recientemente se retiró del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian.

“El vestido mojado no es exactamente el estándar de oro, pero es lo mejor que se puede conseguir dado el diseño físico”, dijo.

En desarrollo durante aproximadamente una década y media, el SLS ha superado el presupuesto y el plazo previsto. Se espera que cada lanzamiento cueste más de 4 mil millones de dólares .

Artemis II será solo el segundo vuelo del SLS y Orion, luego de su debut en 2022 para el Artemis I sin tripulación. Esa primera misión requirió varios ensayos generales húmedos debido a problemas técnicos.

La tripulación formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch de la NASA y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense no estará presente en el ensayo del lunes ya que necesitan hacer cuarentena antes del despegue.

Su misión pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de Orión antes de que Artemisa III lance un aterrizaje lunar tripulado, un viaje planeado para no más tarde de 2028.