La NASA arranca el montaje de Artemis II para lanzamiento tripulado a la Luna: ¿Por qué es histórico?

La misión Artemis II, que llevará este año a cuatro astronautas en un “histórico” vuelo alrededor de la Luna, dará este sábado un paso clave con el traslado y montaje del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA y la cápsula Orión en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Se trata de una compleja operación logística que puede extenderse hasta 12 horas y que marcará el regreso de una tripulación humana más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972.

El traslado de la nave este sábado entre el edificio de ensamblaje y la plataforma, a unos 1,6 kilómetros por hora en un tramo de 6,5 kilómetros, representa uno de los hitos más delicados de la preparación previa al despegue, señalaron este viernes directivos de la NASA en una rueda de prensa.

Artemis II representa un “momento histórico” para la agencia, el programa lunar y futuras misiones tripuladas a Marte, aseguró Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA.

“Para nosotros esto se siente muy diferente: poner a una tripulación en el cohete y llevarla alrededor de la Luna. Este será nuestro primer paso hacia una presencia humana sostenida en la Luna”, manifestó.

¿Cuándo será el lanzamiento de la misión Artemis II?

Los directivos de la agencia subrayaron además que mantienen la ventana de lanzamiento a partir del 6 de febrero, la cual es “factible”, al responder a preguntas de la prensa sobre la coincidencia con el lanzamiento el mismo mes de la misión Crew-12, de SpaceX, que llevará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Esta ventana se extiende hasta abril y, en caso de que no se concrete el despegue por cuestiones técnicas, la directora de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, indicó que hay “oportunidades prácticamente todos los meses”.

Esta primera misión tripulada -de diez días de duración- del programa Artemis consistirá en un vuelo alrededor de la Luna sin alunizaje, siguiendo una trayectoria conocida como “free return”, que permitirá que la nave Orion rodee el satélite natural y regrese a la Tierra utilizando la gravedad lunar.

Artemis II, que validará los sistemas de propulsión, navegación, comunicaciones y soporte vital de Orion, será la aproximación humana más cercana a la Luna desde la misión Apolo 17 de 1972.

Su éxito será fundamental para avanzar a Artemis III, que prevé devolver astronautas a la superficie lunar.

Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA, señaló además que la misión podría ofrecer una “oportunidad única” para observar el hemisferio lejano de la Luna, una región que los seres humanos no han podido ver directamente desde la Tierra.

El cohete más potente de la NASA

El SLS, el cohete más potente jamás construido por la NASA en asociación con Boeing y Northrop Grumman, mide unos 98 metros de altura, pesa más de 2,6 millones de kilogramos completamente cargado y está diseñado especialmente para transportar la nave Orion en misiones tripuladas al espacio profundo, como la Artemis II.

A diferencia del cohete Starship, de SpaceX, de unos 120 metros de altura y que se encuentra aún en fases de desarrollo y prueba, el SLS ya ha completado con éxito un vuelo lunar no tripulado durante la misión Artemis I en 2022.

La cápsula Orion: hogar de la tripulación

La nave Orion, con un diámetro de unos cinco metros y un peso aproximado de 26 toneladas, está equipada con sistemas avanzados de soporte vital, protección contra radiación, comunicaciones de espacio profundo y un escudo térmico diseñado para soportar el intenso calor de la reentrada a la atmósfera terrestre a velocidades superiores a las de misiones en órbita baja.

¿Quiénes irán en la misión de Artemis II?

Orion será durante los 10 días de la misión el hogar de cuatro astronautas de Estados Unidos y Canadá, entre ellos una mujer.

Por parte de la NASA volarán el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y la especialista de misión Christina Koch. Completa el equipo Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quien se convertirá en el primero de su país en viajar alrededor de la Luna.

Wiseman y Glover han servido previamente como comandantes y pilotos en la EEI, mientras que Koch ostenta el récord del vuelo espacial continuo más largo realizado por una mujer, con 328 días.