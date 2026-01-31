Inicia la cuenta regresiva: ¿Qué sabemos de la misión Artemis II que lleva al hombre a la Luna otra vez?

La misión Artemis II de la NASA prevé que los astronautas a bordo de la cápsula Orión orbiten alrededor de la Luna.

‘It’s Clobberin’ Time!’ ‘Los 4 Fantásticos’ están de moda por el próximo estreno de Avengers Doomsday y es momento de hablar de viajes espaciales. La NASA está en un momento de adrenalina pura debido al lanzamiento de la misión Artemis II.

Los relojes del Centro Espacial Kennedy ya marcan los segundos para el inicio de la misión que, si todo sale bien, marcará el regreso del ser humano a la Luna en más de medio siglo. A diferencia de las épocas del Apolo, esta vez no se trata de plantar banderas, sino de probar una nueva generación de tecnologías que permitan explorar mucho más allá del satélite natural de la Tierra.

Las luces de los hangares, los trajes espaciales y las cuentas regresivas son la antesala de un salto gigantesco en exploración espacial profunda. Luego de la misión Artemis I, este nuevo viaje espacial sirve para verificar sistemas avanzados de supervivencia y abre el camino a futuros aterrizajes en la Luna y, por qué no, misiones tripuladas a Marte.

Así que inicia la cuenta regresiva para un nuevo viaje a la Luna.

¿Qué es la misión Artemis II de la NASA?

La misión Artemis II de la NASA es el primer vuelo tripulado del programa lunar Artemis, impulsado con el objetivo de volver a enviar humanos alrededor de la Luna y preparar el camino para pasos más audaces en el espacio profundo.

La NASA describe Artemis II como una prueba crítica de sistemas humanos integrados, desde la cápsula Orion hasta el cohete Space Launch System, antes de misiones que incluyen aterrizajes y presencia sostenida en la superficie lunar.

La misión Artemis II partirá del Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / IA / NASA)

Artemis II se diferencia de misiones anteriores, como Artemis I, porque llevará personas a bordo, lo que permite verificar sistemas de soporte vital, maniobra orbital, comunicaciones y capacidades de la cápsula en condiciones reales.

Este vuelo no busca alunizar, sino orbitar alrededor de la Luna y regresar, antes del lanzamiento de la misión Artemis III, que sí prevé un descenso lunar.

Cuenta regresiva: ¿Cuándo despega Artemis II?

La NASA ha establecido varias ventanas de lanzamiento disponibles entre febrero y abril. Una de las posibilidades es que el despegue ocurra el 8 de febrero desde el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida.

Antes de confirmar una fecha definitiva, el equipo de la NASA realizará el llamado ensayo en frío (Wet Dress Rehearsal) este lunes 2 de febrero. Se rata de una prueba operativa en la que se llenan los tanques de combustible criogénico del cohete y se simula una cuenta regresiva real hasta casi el momento de ignición. Esta secuencia permite al equipo practicar procedimientos críticos de lanzamiento sin astronautas a bordo y detectar cualquier anomalía que pueda poner en riesgo la misión.

La misión Artemis II 2026 llevará humanos a la Luna

¿Otro gran salto para la humanidad como dijo Neil Armstrong? Aunque Artemis II no tendrá un alunizaje, sí representa un hito: Será la primera misión tripulada de este programa y la primera vez que humanos naveguen alrededor de la Luna desde la última misión del programa Apolo en 1972.

El vuelo está planeado para tener una duración aproximada de 10 días, con etapas bien definidas. A bordo de la cápsula Orion, la tripulación realizará verificaciones iniciales de los sistemas, maniobras orbitales alrededor de la Luna, y luego regresará a la Tierra para amerizar en el Océano Pacífico.

Durante el trayecto se evaluarán los sistemas mecánicos y electrónicos, así como aspectos de operación humana en el espacio profundo, como vida a bordo, radiación y comunicación.

Cuatro astronautas formarán parte de la primera misión tripulada a la Luna en las últimas 5 décadas. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / IA / NASA)

¿Quiénes viajan en la misión Artemis II? Ellos son los astronautas

La tripulación de Artemis II está integrada por cuatro astronautas:

Reid Wiseman - Comandante: Líder de la misión, piloto veterano de la Marina de Estados Unidos. (¿A poco no suena como el nombre de uno de los 4 Fantásticos?)

- Comandante: Líder de la misión, piloto veterano de la Marina de Estados Unidos. (¿A poco no suena como el nombre de uno de los 4 Fantásticos?) Victor Glover - Piloto: Encargado de maniobrar la nave durante el trayecto (Cambia el apellido por von Doom y ya tienes al villano de Avengers).

- Piloto: Encargado de maniobrar la nave durante el trayecto (Cambia el apellido por von Doom y ya tienes al villano de Avengers). Christina Koch - Especialista de misión: Ingeniera con experiencia en largas estancias fuera de la Tierra.

- Especialista de misión: Ingeniera con experiencia en largas estancias fuera de la Tierra. Jeremy Hansen - Especialista de misión: Astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, quien será el primer no estadounidense en viajar alrededor de la Luna.

Desde finales de enero, los cuatro astronautas fueron puestos en cuarentena en Houston como parte de los protocolos sanitarios previos al lanzamiento. Esta práctica es habitual para proteger la salud de los tripulantes antes de una misión de este calibre.

¿Cuándo es el regreso del hombre a la Luna?

El posible éxito de la misión Artemis II abrirá el camino para Artemis III, la misión que sí tiene programado un alunizaje con astronautas pisando nuevamente la Luna en más de cinco décadas.

Aunque todavía no hay una fecha oficial confirmada, la NASA ha señalado que este aterrizaje podría ocurrir no antes de 2028, dependiendo de avances tecnológicos, pruebas adicionales y acuerdos internacionales.

Artemis III apunta a establecer una presencia humana más sostenible y prolongada en la Luna, con perspectivas de bases permanentes que faciliten la ciencia lunar y futuras expediciones a Marte.

¿Por qué Artemis II es clave para el viaje a la Luna?

Artemis II es más que un paseo alrededor de la Luna. Es la primera vez que la NASA combina sistemas modernos de navegación con tripulación humana en un vuelo más allá de la órbita terrestre baja desde los tiempos de Apolo.

Su éxito validará aspectos esenciales del diseño de Orion y del enorme SLS, probando desde el manejo de combustible en condiciones extremas hasta procedimientos de emergencia.

Además, el vuelo dará confianza a la comunidad científica y tecnológica global de que la humanidad está lista para misiones más complejas, como la presencia prolongada en la superficie lunar o viajes tripulados a Marte. Este impulso no solo tiene valor técnico, sino también simbólico y económico para futuras alianzas espaciales.