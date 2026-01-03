El año de los 2 eclipses solares: ¿Cuándo y dónde se oscurecerá el día por los ‘anillos de fuego’?

El 2026 estará marcado por dos eclipses solares, pero México únicamente podrá disfrutar de las 'lunas de sangre'. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

¿Estás listo para ser testigo del baile celestial entre el Sol y la Luna? En este 2026 habrá 4 eclipses: Dos de Sol, uno de ellos similar al eclipse solar de 2024 que fue visible en México, y dos lunares.

Si bien el primer eclipse solar 2026 ocurrirá en febrero próximo, el que más llama la atención es el que se tiene previsto para agosto y que será visible en buena parte de Europa.

Ten a la mano tu calendario para que anotes las fechas y toma nota sobre los eclipses de Sol de 2026 y sobre los dos fenómenos que protagonizará la Luna.

¿Cuándo es el primer eclipse solar de 2026?

De acuerdo con el Centro Nacional de Información Geográfica de España, el primer eclipse solar está previsto para el martes 17 de febrero próximo.

Las estimaciones de los especialistas indican que será visible como eclipse anular de Sol en la Antártida, mientras que los habitantes del sur de Argentina, Chile y África podrán disfrutar de un eclipse parcial de Sol.

Se prevé que el momento de máxima alineación de la Luna, el Sol y la Tierra tendrá una duración aproximada de seis minutos con 22 segundos.

¿Qué día es el eclipse total de Sol que será visible en Europa?

El fenómeno de febrero será como la entrada; sin embargo, seis meses después tendremos el plato fuerte: Un eclipse total de Sol que será visible en zonas de Europa, parte de Ámerica y hasta en regiones de África.

La NASA y especialistas de Europa señalan que el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será visible de forma total en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España, mientras que en el norte de América y el oeste de África y Europa, el fenómeno será visible de forma parcial.

En total, el eclipse solar del 12 de agosto tendrá una duración de 264 minutos, alrededor de 4:30 horas, si se toman en cuenta todas las fases, desde que inicia el baile celestial hasta que concluye.

Pese a lo espectacular de los eclipses solares, en 2026 disfrutaremos de más actividad astronómica.

¿Cuándo son los eclipses lunares en 2026?

La información del Centro Nacional de Información Geográfica de España indica que en México podremos ser testigos de dos eventos astronómicos relevantes: Se trata de dos eclipses lunares, también conocidos como ‘luna de sangre’.

De acuerdo con las previsiones, este fenómeno ocurrirá el 3 de marzo y será visible en Asia, Australia, el Pacífico y América.

La segunda fecha que debes marcar en tu calendario es la del 27 de agosto cuando se observará un nuevo eclipse lunar en México.

Para ese día, las regiones con visibilidad incluyen a América, el Pacífico, el Atlántico y África. Las estimaciones señalan que la duración total del fenómeno será de cinco horas con 38 minutos.

Recomendaciones para disfrutar de los eclipses lunares

Para apreciar los eclipses lunares en México se recomienda buscar cielos oscuros y alejarse de las luces urbanas.

A diferencia de un eclipse solar, los lunares no requieren que utilices equipo especializado.

Para mejorar la experiencia, se sugiere el uso de un telescopio o binoculares, siempre que no representen un riesgo para la vista, ya que mejoran la experiencia de observación de los astros.

¿Cuándo ocurrió el último eclipse visible en México?

Durante 2025 se registraron diversos eventos astronómicos desde el inicio del año. El primero tuvo lugar el 29 de marzo y fue visible en Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango y Nuevo León.

Después, la ‘luna de sangre’ apareció el 7 de septiembre. Este eclipse inició a las 9:28 horas y alcanzó su punto máximo a las 12:11 horas.

Finalmente, el 21 de septiembre se registró un eclipse solar parcial, del que numerosos mexicanos disfrutaron.