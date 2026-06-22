¡Lluvias y cielo nublado en Toluca! Así estará el clima este martes 23 de junio

Así estará el clima en Toluca este martes 23 de junio.

Toluca, Estado de México, experimentará un martes 23 de junio mayormente nublado y con una alta probabilidad de lluvias. Se anticipa un día fresco en el Valle de Toluca, impactando las actividades diarias de sus habitantes.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Toluca?

La temperatura en Toluca para mañana se situará en 15.2°C. La mínima descenderá hasta los 8.0°C al amanecer, mientras que la máxima alcanzará los 18.0°C.

Los habitantes de la capital mexiquense deben prepararse para un día húmedo, ya que la probabilidad de precipitación es del 90%. Se recomienda llevar paraguas y abrigos ligeros.

(Centro Nacional de Previsión del Tiempo)

¿Lloverá mañana en Toluca, Estado de México?

El cielo nublado dominará la jornada del martes en Toluca, limitando la aparición del sol. Además, se registrarán vientos ligeros con una velocidad de 4.0 km/h.

Estas condiciones atmosféricas sugieren un día para actividades bajo techo o con protección adecuada. La baja velocidad del viento no generará grandes cambios, pero la nubosidad será constante.

¿Cuál es el pronóstico para los próximos tres días en Toluca?

El pronóstico extendido para Toluca indica una tendencia de días frescos y nublados con posibles precipitaciones. Las condiciones se mantendrán similares para el resto de la semana:

martes 23 de junio: Máx 18°, Mín 8°, Cielo nublado, viento 4 km/h

miércoles 24 de junio: Máx 17°, Mín 7°, Cielo nublado, viento 5 km/h

jueves 25 de junio: Máx 16°, Mín 5°, Cielo nublado, viento 6 km/h

Las condiciones climáticas en Toluca muestran una persistencia en la nubosidad y un descenso gradual de las temperaturas mínimas, llegando a 5°C el jueves 25 de junio.

¿Qué precauciones considerar para mañana en Toluca?

Ante el clima fresco y la alta probabilidad de lluvia, se aconseja a los ciudadanos de Toluca vestir en capas. Es fundamental protegerse de los cambios bruscos de temperatura.

Se recomienda cargar un paraguas o impermeable, especialmente si se planean actividades al aire libre. Estar atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es siempre una buena práctica.

Fuente: CONAGUA.

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