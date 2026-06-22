Clima en Península de Yucatán: Calor y lluvias por la onda tropical 10 el martes 23 de junio

El martes 23 de junio, la Península de Yucatán enfrentará un clima caluroso con cielos nublados y potencial de chubascos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes debido a ondas tropicales y un canal de baja presión en la región. Mérida, Yucatán, registrará una máxima de 37.7°C, mientras Cancún, Quintana Roo, alcanzará 31.0°C.

¿Qué temperaturas traerá el martes 23 de junio a la Península?

Mérida, Yucatán, será la ciudad con el clima más cálido, registrando una mínima de 21.0°C y una máxima de 37.7°C. Sus municipios principales, como el propio Mérida, esperan máximas entre 37°C y 39°C. El viento soplará a 11 km/h bajo un cielo nublado, lo que podría generar un ambiente bochornoso en la zona.

Las ciudades de Quintana Roo presentarán temperaturas más moderadas. Cancún y Chetumal registrarán mínimas de 24.0°C y máximas de 31.0°C, con vientos de 12 km/h. Tulum y Playa del Carmen tendrán máximas de 32.7°C y 33.0°C, y mínimas entre 22°C y 23°C. Todas estas áreas costeras mantendrán cielos nublados.

¿Habrá lluvias en la Península de Yucatán este martes?

Se espera potencial de chubascos y lluvias fuertes en la Península de Yucatán durante el martes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la onda tropical núm. 10 y un canal de baja presión influirán en el clima. Estas condiciones podrían generar descargas eléctricas en diversas zonas, principalmente por la tarde y noche. Es importante estar atentos a los avisos oficiales.

Además de las lluvias, el viento en la Península de Yucatán oscilará entre los 9 km/h y 12 km/h, siendo más notorio en las zonas costeras de Quintana Roo. La nubosidad será una constante en toda la región, con cielos mayormente cubiertos. No se pronostican fenómenos atípicos, solo las condiciones típicas de la temporada de lluvias en el Caribe mexicano.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 23 de junio : Máxima de 39°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

: Máxima de 39°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h. Miércoles 24 de junio : Máxima de 37°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

: Máxima de 37°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h. Jueves 25 de junio: Máxima de 37°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia general para la Península de Yucatán es de temperaturas elevadas, con un ligero descenso gradual de las máximas hacia el jueves. Los cielos nublados y el potencial de lluvias persistirán, especialmente por la tarde. La influencia de las ondas tropicales continuará, manteniendo un ambiente húmedo y con probabilidad de chubascos en varias áreas de la región.

¿Cómo protegerse del calor y las lluvias en la Península?

Ante el calor y la humedad, es crucial mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos. Evite la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las de mayor radiación. Use protector solar y busque la sombra. Proteja a niños y adultos mayores, que son más vulnerables a los golpes de calor.

Para las lluvias, se recomienda llevar paraguas o impermeable. Vístase con ropa ligera de colores claros y tejidos transpirables para mitigar el calor. Al salir, considere el uso de sombrero o gorra y gafas de sol. Si conduce, extreme precauciones por el pavimento mojado y la visibilidad reducida.

¿Dónde encontrar información oficial del clima en la región?

Para información actualizada y detallada, consulte las fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de los estados de Yucatán y Quintana Roo. Estas instituciones ofrecen reportes constantes sobre las condiciones del clima y las alertas vigentes para la seguridad de la población. Estar informado es clave para la prevención.

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