Feminicidio de Karla Patricia: Detienen a cómplice de robo y asesinato de conductora de Uber

Estefani ‘N’ lo habría ayudado a retirar diversos objetos y a limpiar restos de vidrio del interior del automóvil. (Foto: Fiscalía CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Estefani ‘N’ por su probable participación en los delitos de feminicidio y robo agravado, en perjuicio de Karla Patricia, quien se desempeñaba como conductora de una aplicación de transporte privado, por hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2024 en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con la investigación, la víctima aceptó un viaje solicitado a nombre de Cristofer ‘N’, quien presuntamente abordó el vehículo, le disparó, la arrojó fuera de la unidad y la arrolló antes de huir a bordo del automóvil.

Posteriormente, la mujer falleció a consecuencia de las agresiones.

Reconstruyen recorrido del vehículo robado a conductora de taxi

A través de entrevistas y análisis de videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), el agente del Ministerio Público y la Policía de Investigación (PDI) lograron reconstruir el recorrido del vehículo desde el lugar de los hechos hasta un domicilio al que Cristofer ‘N’ habría llegado con la unidad.

En ese lugar, Estefani ‘N’ lo habría ayudado a retirar diversos objetos y a limpiar restos de vidrio del interior del automóvil, que posteriormente fue abandonado.

Estos elementos, junto con los demás datos de prueba recabados, permitieron establecer la probable intervención de Cristofer ‘N’ como coautor y de Estefani ‘N’ como cómplice, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes.

Presunto feminicida de Karla Patricia y su cómplice sin hermanos

El 17 de enero de 2025, agentes de la PDI, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, aprehendieron a Cristofer ‘N’ en el municipio de León de los Aldama.

Posteriormente, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso y desde entonces permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El 11 de agosto de 2026, agentes de la PDI aprehendieron a Estefani ‘N’ al exterior del mismo centro de reclusión, luego de que acudió a visitar a su hermano.

Tras ser trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron obtener su vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.

La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esta segunda vinculación a proceso refleja la estrategia de la Fiscalía CDMX para fortalecer las investigaciones y aumentar las detenciones y judicializaciones por delitos prioritarios con el objetivo de reducir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.