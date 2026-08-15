Esta es la tesis de Fernández Noroña con la que se tituló de la UAM: ‘Sobrevivió’ a robo en su casa

Antes de ser una de las figuras polémicas de la política en México, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña cursó la Licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), carrera de la que se tituló con una tesis sobre los trabajadores que “aprenden en la lucha mientras yo ‘aprendo’ detrás de un pupitre”.

El trabajo de investigación se titula: ‘Estudio comparativo entre un conflicto en su contexto en la dicotomía movimiento obrero-Acermex’ y fue realizado en conjunto por el expresidente de la Mesa Directiva del Senado y María Eugenia Balderas Belloc, su compañera en el área política de la carrera, en 1983.

Además de ser protagonista de varios debates en redes sociales, la tesis de Gerardo Fernández Noroña ha salido ‘sana y salva’ de tres incursiones en la casa del político de Morena, entre los que destaca al menos un robo.

¿Qué sabemos de su paso por la UAM Azcapotzalco y la tesis de Fernández Noroña?

Luego de ser presidente de la sociedad de alumnos en el bachillerato, un joven Gerardo Fernández Noroña se metió de lleno en la participación política. En la UAM Azcapotzalco fue representante de su carrera, la cual cursó entre 1977 y 1983.

Además, en aquellos años, Fernández Noroña vivía en la Unidad Habitacional del Seguro Social Número 2, en Tlalnepantla, Estado de México, ubicada entre Vía Gustavo Baz y Ceylán, dos de las vialidades más importantes del municipio mexiquense.

Gerardo Fernández Noroña se especializó en Sociología Política en la UAM Azcapotzalco. (Cuartoscuro)

Fernández Noroña , lejos de sus pleitos con el priista Alejandro ‘Alito’ Moreno y la senadora panista Lilly Téllez , fue líder de su colonia y de la coalición de unidades habitacionales del IMSS en el Valle de México.

En ese contexto, el ahora senador de Morena cursó la licenciatura en Sociología en la UAM Azcapotzalco.

Tras seis años como estudiante universitario, Gerardo Fernández Noroña y María Eugenia Balderas Belloc trabajaron en una tesis de licenciatura de 293 páginas, la cual, presume el político, carece de plagio.

Pese a que el Repositorio Institucional Zaloamati de la UAM Azcapotzalco no tiene acceso a su sitio web de tesis, Fernández Noroña insiste que el trabajo de investigación es público y se puede consultar en la institución.

¿Quiénes aparecen en la dedicatoria de la tesis de Fernández Noroña?

Antes de mencionar a sus familiares, la dedicatoria de la tesis de Fernández Noroña agradece a los trabajadores porque “hay escuelitas como ésta que me ha permitido obtener un título”.

En el segundo párrafo, Gerardo Fernández Noroña agradece a su abuelita y su tía maternas, a quienes les dedica el título como reconocimiento “de esfuerzo, constancia y sacrificio”, ya que el exaspirante a la candidatura presidencial de Morena las vio “acabarse los pulmones día a día para mandar ‘a su hijo a la universidad’”, según explica el sitio web de Fernández Noroña.

Dedicatorias en la tesis de Gerardo Fernández Noroña. (Facebook: Gerardo Fernández Noroña)

Noroña, que jugó futbol americano durante su etapa como estudiante, también se refirió en los agradecimientos a su madre, a quien llamó “duendecillo travieso que aparece en los momentos más necesarios, y quien merece toda mi admiración, cariño y respeto”.

La parte final de la dedicatoria es para su tío Daniel, que por mucho tiempo fue un padre para él. Además, incluyó a sus hermanos Raúl, Manuel, Rosalía, y especialmente a su hermana Mónica, a quien agradeció por reconciliarlo con la vida, con su “radicalismo y humanismo”.

La tesis de Fernández Noroña ‘sobrevivió’ a tres incursiones en su casa

Pese a que el senador Gerardo Fernández Noroña ha mencionado su tesis para ‘sacar pecho’ en discusiones a través de redes sociales, su trabajo de investigación también es recordado porque ha sobrevivido a al menos tres incursiones en su casa.

En 2016, cuando estalló una polémica del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos plagios en su tesis, Fernández Noroña presumió que había concluido la carrera de sociología en la UAM.

Un año después, en octubre de 2017, Fernández Noroña denunció que unas personas entraron a su casa y le dejaron su tesis tirada en su habitación.

La segunda ocasión en que la tesis de Fernández Noroña se salvó de un robo ocurrió en octubre de 2022. Noroña denunció que le “hicieron daño económicamente” luego de que asaltaron su vivienda en el Centro Histórico.

El tercer caso es más reciente. En octubre del año pasado, unas personas entraron a la polémica casa de Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos, la cual tiene un costo de 12 millones de pesos; sin embargo, su trabajo de investigación universitario se salvó.