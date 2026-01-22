EPN permitió más de 100 vuelos militares de EU en México… sin autorización del Senado, acusa Arturo Ávila

Según Arturo Ávila, el expresidente Peña Nieto habría autorizado más de 100 vuelos militares de EU en México sin autorización del Senado. (Foto: Especial)

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, había permitido la entrada al país de más de 100 vuelos de militares de Estados Unidos, sin que se hayan autorizado por el Senado de la República, según comentó el diputado de Morena, Arturo Ávila.

En una mesa de debate con Azucena Uresti, el morenista criticó a la oposición por cuestionar el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto de Toluca sin previo aviso a la Cámara Alta.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el lunes 19 de enero que el aterrizaje de un avión militar Hércules C-130 de Estados Unidos el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Toluca contaba con autorización desde octubre del año pasado y estuvo vinculado exclusivamente a actividades de capacitación.

¿Qué hacía un avión del ejército de EU en México?

El domingo, se informó que el 17 de enero un avión militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, en medio de las tensiones por la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), el pasado 16 de enero, ante posibles interferencias en sistemas de navegación derivadas de actividades militares.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad aclaró que el aterrizaje de la aeronave estaba autorizado por el Gobierno mexicano, sin embargo, algunos legisladores de oposición aseguraron que no se había pedido autorización al Senado para ello.

Al respecto, Sheinbaum dijo que “no tendría que haberse consultado” la llegada de la aeronave pues “no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos”.

Sheinbaum explicó que se trató de un procedimiento previamente acordado entre ambos países y que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) los que fueron a capacitarse a Estados Unidos, aunque no dio detalles sobre el tipo de formación que habrían recibido.

La presidenta subrayó que este tipo de operaciones no son extraordinarias y que ya se han realizado en otras ocasiones.

“Entonces ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos. Pero no es algo, digamos, excepcional que se haga, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos”, añadió.

¿Hubo operaciones militares de EU en gobiernos anteriores?

El diputado Arturo Ávila afirmó que durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), de acuerdo con datos confirmados, más de 2 mil vuelos de aeronaves y de agencias estadounidenses entraron al país.

“Incluyeron aviones Hércules, como el que aterrizó en Toluca. Aviones P-3 Orión y drones también. Ahí sí entraban drones en la época de Felipe Calderón. Hubo aeronaves de inteligencia y de logística”, acusó.

Destacó que de esa cifra, se calcula que al menos 100 no pidieron autorización al Senado de la República. “Hoy vienen, por supuesto, a rasgarse las vestiduras cuando sabemos que incluso ha estado comentado en las capturas de sus socios, como el caso de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, porque ya era tanta la presión que tenían del gobierno de Estados Unidos”.

Agregó que durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron mil 200 vuelos de aeronaves militares que, en acuerdos de cooperación, ingresaron al país para realizar labores de inteligencia para combatir al narcotráfico y entrenamiento.

“Al menos el 20% de ellos, para ser claro, 180 vuelos, no tuvieron la autorización del Senado de la República”, resaltó el diputado de Morena.

Actividades del ejército de EU en el país

El viernes pasado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió cinco avisos en los que advirtió a operadores aéreos estadounidenses de una “situación potencialmente peligrosa” en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, “debido a actividades militares” y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos extremar las precauciones “al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico” en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

Ese mismo día, la SICT afirmó que la medida anunciada por las autoridades estadounidenses es solo de “carácter preventivo”, la cual está orientada a reforzar “la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo”.

