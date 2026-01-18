Defensores de su padre y de bajo perfil: ¿Quiénes son los hijos de Felipe Calderón y a qué se dedican?

Los hijos de Felipe Calderón y Margarita Zavala mantienen trayectorias distintas tras el sexenio del panista. (Crédito: Instagram/luisfecalderonz)

La familia del expresidente Felipe Calderón y de Margarita Zavala se mantiene vigente en la vida pública de México más de una década después del sexenio del panista.

Esa vigencia se debe a factores como las constantes menciones que el expresidente recibe de integrantes de Morena, el partido en el poder, y de la defensa que Luis Felipe hace de las políticas implementadas por su padre.

Sin embargo, la familia Calderón Zavala se caracteriza por mantener, la mayor parte del tiempo, un perfil discreto, alejado de los reflectores. ¿A qué se dedican los hijos del expresidente Felipe Calderón? Esto es lo que sabemos.

¿Quiénes son los hijos de Felipe Calderón y Margarita Zavala?

Durante el sexenio de Felipe Calderón, el mandatario y Margarita Zavala ya eran padres de tres hijos: María, Luis Felipe y Juan Pablo Calderón Zavala, quienes entonces tenían 9, 7 y 3 años, respectivamente.

Al concluir el mandato de Calderón, sus tres hijos aún eran menores de edad. Con el paso de los años, solo uno de ellos se ha involucrado en la discusión política nacional.

Una de esas discusiones ocurrió en agosto pasado, Cuando Luis Felipe Calderón Zavala utilizó su perfil en X para pelear con José Ramón López Beltrán, uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador.

La discusión se debió a que el hijo de AMLO publicó una foto en la que se ve a la familia Calderón usando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, durante una supuesta visita de carácter personal a Cozumel, Quintana Roo.

¿Quién es Luis Felipe Calderón Zavala?

El segundo hijo del matrimonio Calderón-Zavala, Luis Felipe, es el único que participa de manera activa en el debate político en México.

A través de sus redes sociales, el hijo de Calderón difunde críticas contra los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su antecesor, López Obrador.

También sostiene intercambios con críticos del expresidente y de su gobierno. En una ocasión llegó a confrontar al senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien es uno de los mayores críticos de Calderón.

La trayectoria educativa de Luis Felipe Calderón Zavala incluye la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana, mientras que en el terreno profesional, el hijo de Margarita Zavala se desempeñó como asociado comercial de Liqui Moly, empresa alemana dedicada a la fabricación de productos para el cuidado automotriz.

Además, en su trayectoria profesional aparecen la firma de abogados SLLM y la Agencia de Servicios de Publicidad Difoosion y él se presenta como asesor financiero autónomo.

¿Qué hijos de Felipe Calderón y Margarita Zavala están alejados de la política?

Los otros dos hijos del expresidente —la hija mayor, María y el menor, Juan Pablo Calderón Zavala— mantienen un perfil distante de la vida pública y política del país.

En el caso de Juan Pablo no existen registros públicos de redes sociales ni información sobre su trayectoria laboral.

María Calderón Zavala cuenta con un perfil en LinkedIn, el cual fue actualizado hace cinco meses. De acuerdo con ese registro, la hija de Felipe Calderón y Margarita Zavala trabaja en la organización EarthX, donde se desempeña como asistente del director ejecutivo.

EarthX es una organización ambiental internacional sin fines de lucro, que promueve una visión sustentable para las futuras generaciones.

A María y a Juan Pablo solo se les ha visto en celebraciones familiares, en las que aparecen en fotografías junto a sus padres y hermano.