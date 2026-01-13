‘Nos visitó el presidente’: El restaurante de Tlalpan donde comía Calderón y se grabó ‘Pero sigo siendo el rey’

Los amplios jardines y salones que mantienen el estilo colonial han hecho de la Antigua Hacienda de Tlalpan un lugar ideal para filmaciones. (Foto: Unsplash / Cuartoscuro/ Wiki Commons)

¿Te imaginas desayunar en un recinto histórico con estilo colonial y vistas hacia un hermoso jardín lleno de pavos reales? Si te gustó lo que leíste, entonces puedes acudir a una hacienda antigua en la Ciudad de México.

Se trata de la Antigua Hacienda de Tlalpan, la cual —tal como sucedió con la casa de Antonio López de Santa Anna— pasó de ser el punto de reunión del Círculo Nacional Porfirista a un restaurante de comida mexicana.

Un lugar en el que cada esquina está llena de historia, ya que la hacienda fue construida en 1837 y, tiempo después, fue adquirida por uno de los amigos más cercanos al entonces presidente Porfirio Díaz.

¿Cuál es la historia de la Antigua Hacienda de Tlalpan?

La Antigua Hacienda de Tlalpan está vinculada a acontecimientos históricos importantes. Para comenzar, el recinto fue construido hace 189 años, pero fue hasta 1876 cuando la enorme propiedad fue adquirida por Manuel del Refugio González Flores, conocido como ‘El Manco’.

El blog de la alcaldía Tlalpan explica que Manuel fue un político y militar importante de la época e incluso desarrolló una amistad muy cercana con Porfirio Díaz, la cual nació de las batallas que pelearon juntos.

‘El Manco’ participó en la Guerra de Intervención Norteamericana y en la Guerra de Reforma; no obstante, en la Batalla de Tecoac resultó herido y tuvieron que amputarle un brazo. Tras este hecho fue nombrado ministro de Guerra por Porfirio Díaz, por lo que solía utilizar la hacienda como casa de fin de semana para estar cerca de la vida campestre y lejos de la política.

Originalmente, la hacienda se extendía por toda la manzana desde la calle Matamoros hasta Niño Jesús, en el barrio homónimo; sin embargo, su dimensión se redujo en 1942, cuando se expandió la Calzada de Tlalpan.

Aunque para 1884 Manuel dejó la hacienda, este lugar siguió siendo escenario de hechos históricos, ya que en 1904 “el Círculo Nacional Porfirista se reunió allí para postular a Porfirio Díaz para la presidencia por quinta ocasión consecutiva”, señala la alcaldía.

El recinto histórico fue retomado muchos años después. En 1980, un grupo de accionistas compró la propiedad y decidió darle el mismo fin que a la hacienda que hoy alberga el San Ángel Inn: un restaurante.

Fue así que se inauguró la Antigua Hacienda de Tlalpan, en donde se mantienen las paredes de piedra pintadas de rojo, los arcos bajo los cuales los comensales disfrutan sus alimentos y los amplios jardines centrales.

Artistas y presidentes: ¿Qué famosos han ido a la Antigua Hacienda de Tlalpan?

Además de ser famosa por la historia que alberga, la Antigua Hacienda de Tlalpan es conocida por ser punto de encuentro de celebridades, políticos y deportistas, según explica Alberto Trejo, gerente del restaurante, en entrevistas con el canal de YouTube Aquí Toy.

“Nos han visitado algunas personalidades como Felipe Calderón, presidente de México; del deporte, como el boxeador Julio César Chávez; y también mucha gente del medio artístico, como los cantantes Vicente Fernández y Juan Gabriel”, comparte.

Dado que la arquitectura de la hacienda se mantiene intacta, el restaurante se ha utilizado para la grabación de algunas películas mexicanas, entre ellas La muñeca perversa, un drama de suspenso.

También fue escenario de la película Pero sigo siendo el rey, una cinta que gira en torno a la vida del cantautor José Alfredo Jiménez, en la que participaron actores como Jorge Ortiz de Pinedo y Edith Márquez.

Menú y precios: ¿Cuánto cuesta ir a la Antigua Hacienda de Tlalpan?

En la Antigua Hacienda de Tlalpan —que renta sus amplios jardines y salones para bodas— se pueden degustar principalmente platillos de la gastronomía mexicana, así como opciones internacionales.

Su menú se divide en entradas, sopas y ensaladas, mientras que para el plato fuerte se pueden elegir desde aves y mariscos hasta platillos de la parrilla, para finalizar con un postre.

Los precios del restaurante van desde los 210 pesos por algunas sopas, como las de habas y fideos, hasta los 960 pesos por el filete Chateaubriand para dos personas. Algunos de los costos son los siguientes:

Entradas, sopas y ensaladas

Tacos de camarón: 330 pesos

Aguacate con camarones: 320 pesos

Chistorra con queso: 380 pesos

Sopa estilo Sonora: 210 pesos

Sopa de cola de res: 230 pesos

Crema de cilantro: 210 pesos

Sopa de médula: 230 pesos

Sopa de mariscos: 230 pesos

Ensalada de frutos rojos y parmesano: 280 pesos

Ensalada César: 260 pesos

Aves

Medio pollo: 390 pesos

Pato al mango: 530 pesos

Pechuga de pollo Hacienda: 390 pesos

Pescados y mariscos

Robalo con arroz y champiñones: 530 pesos

Filete de huachinango al cilantro o a la veracruzana: 530 pesos

Steak de salmón al ajonjolí: 550 pesos

Platillos mexicanos

Chile en nogada: 480 pesos

Chiles rellenos: 300 pesos

Lomo de cerdo adobado: 390 pesos

Sesos de ternera en mantequilla negra: 410 pesos

Parrilla

Arrachera norteña: 480 pesos

Cabrito norteño: 720 pesos

Chateaubriand para dos personas: 960 pesos

Carne asada a la tampiqueña: 480 pesos

Filete chemita: 480 pesos

Filete miñón con champiñones: 520 pesos

Comer en la Antigua Hacienda de Tlalpan tiene un costo promedio de entre 750 y 800 pesos por persona, considerando una entrada y un plato fuerte. Toma en cuenta que el cheque puede variar en el desayuno, ya que se ofrecen otros platillos.

¿En dónde está la Antigua Hacienda de Tlalpan?

La Antigua Hacienda de Tlalpan se encuentra en calzada de Tlalpan número 4619, Tlalpan Centro I, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. El restaurante abre todos los días de 9:00 de la mañana a 12:00 de la noche, a excepción de los domingos, cuando cierra a las 7:00 de la noche.