Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 21 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 21 de enero desde Palacio Nacional. Se espera que la mandataria ofrezca más detalles sobre la tercera entrega de narcos a Estados Unidos, entre quienes está Pedro Inzunza, ‘El señor de la silla’.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 21 de enero?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana