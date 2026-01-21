Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 21 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 21 de enero desde Palacio Nacional. Se espera que la mandataria ofrezca más detalles sobre la tercera entrega de narcos a Estados Unidos, entre quienes está Pedro Inzunza, ‘El señor de la silla’.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 21 de enero?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que hay ocho estados que no están adheridos al IMSS-Bienestar y explicó cómo funcionaría la Credencial Universal de Salud en esos casos.
- La presidenta reveló que “credencializar” a toda la población requerirá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos. Precisó que este monto se dividirá entre la elaboración de las credenciales, el personal y el equipo necesario para realizar el trámite.
- Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, presentó el desglose de cómo se realizará el registro para obtener la Credencial Universal de Salud, según la primera letra del apellido de las personas, tanto adultos como menores de edad a partir de marzo y hasta diciembre de 2026.
- La secretaria de Bienestar informó que toda la población deberá registrarse para contar con la Credencial del Servicio Universal de Salud.
- Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, presentó la credencial del Servicio Universal de Salud que servirá como identificación para garantizar el derecho a la Salud en las diferentes instituciones públicas.
- El secretario de Salud mencionó que los estados donde se tiene el mayor registro de casos de sarampión son Jalisco, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
- David Kershenobich, secretario de Salud, explicó que el gobierno apuesta por la aplicación de una ‘dosis cero’ en medio del brote de sarampión.