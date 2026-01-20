Credencial Única de Salud: ¿Qué beneficios te dará y qué datos clínicos tendrá?

Credencial Universal de Salud: así será el documento obligatorio para recibir atención médica en México (Cuartoscuro)

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Credencial Universal de Salud y dio a conocer los detalles para tramitar el documento, así como dónde y cómo hacerlo, ya que será obligatoria para toda la población, desde niñas y niños hasta personas adultas.

Se trata de una identificación dentro del sistema de salud que, según la derechohabiencia de cada persona —IMSS, Issste, IMSS-Bienestar o Pemex—, tiene como objetivo garantizar el derecho a la atención médica en dichas instituciones.

¿Qué beneficios tiene tramitar la Credencial Universal de Salud?

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, explicó las funciones de la Credencial Universal de Salud, que estará disponible en versión impresa y digital.

Garantizar el acceso a atención médica gratuita en las instituciones públicas de salud .

. Identificar la derechohabiencia y la unidad de salud más cercana a la que puede acudir la persona.

Vincular un expediente médico electrónico con toda la información, incluso en caso de cambio de derechohabiencia. Este expediente incluye historial clínico, estudios médicos , citas de atención y recetas de medicamentos.

, citas de atención y recetas de medicamentos. Agendar citas y conocer la unidad correspondiente para realizar estudios.

Facilitar el intercambio de información y servicios entre todas las instituciones del sector salud.

¿Qué información tendrá la Credencial Universal de Salud?

El Gobierno de México busca concentrar información relevante de las y los mexicanos en la Credencial Universal de Salud, con el fin de facilitar la atención médica gratuita.

En la versión física se contempla incluir:

Nombre completo.

CURP .

. Sexo.

Tipo de sangre.

Condición de donador de órganos, en caso de aplicar.

Lugar de nacimiento.

Fecha de nacimiento.

Nacionalidad.

En la versión digital, disponible en la App MX, se incluirán la institución de derechohabiencia y la clínica asignada.

¿Cuáles son los documentos necesarios para tramitar la Credencial Universal de Salud?

Toda la población deberá contar con esta identificación dentro del sistema público de salud, desde menores de edad hasta personas adultas mayores. Por ello, se definieron los documentos requeridos en cada caso.

Para menores de edad:

Acta de nacimiento con CURP .

con . Comprobante de domicilio.

Identificación oficial con CURP del padre, madre o tutor.

Para personas adultas:

Identificación oficial con fotografía y CURP.

Comprobante de domicilio.

El trámite se realizará de manera presencial en más de 2 mil 365 módulos que se instalarán en todo el país a partir de marzo. El proceso incluye la revisión de documentos, la firma de consentimiento de la persona titular de los datos, el registro de un número de contacto, así como la toma de fotografía y huellas dactilares.

Posteriormente, la persona recibirá una llamada o un mensaje SMS para acudir a recoger la credencial impresa.