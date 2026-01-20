Credencial única de salud 2026: ¿Qué documentos necesitas para el registro que arranca en marzo?

La credencial única de salud permitirá que el Gobierno de México cuente con su expediente médico sin importar en qué clínica te atiendas.

El registro para la credencial única de salud arrancará en marzo con más de 2 mil 300 módulos distribuidos en México, anunció la secretaria Ariadna Montiel este martes 20 de febrero.

El Gobierno va por la inscripción de todos los y las mexicanos, es decir, el registro de 134 millones 407 mil 258 personas. Por ello, la Secretaría del Bienestar desplegará a 14 mil servidores de la nación que trabajarán durante todo 2026.

La credencial única de salud tendrá una versión física y una digital, comentó Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica. “El servicio universal de salud significa que las personas pueden elegir a qué clínica acudir. Tal vez nuestra clínica asignada a nuestro domicilio está en un lugar, pero nosotros trabajamos del otro lado de la ciudad. Entonces poder hacer cita en la que más nos convenga”, detalló.

Eduardo Clark añadió que la versión digital de la credencial única de salud permitirá agendar citas e informará a los mexicanos dónde acudir para hacerse estudios clínicos.

¿Qué documentos debes llevar para el registro de la credencial universal de salud?

Las inscripciones iniciarán el domingo 1 de marzo en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones y se prevé que concluya en diciembre.

Los documentos que debes llevar a los centros de la Secretaría del Bienestar son:

Acta de nacimiento con CURP.

Identificación oficial con foto y CURP.

Comprobante de domicilio.

En el caso de los menores de edad, se pedirá la identificación oficial de la madre, el padre o tutor, aclaró la secretaria Ariadna Montiel.

¿Cómo será el registro de la credencial única de salud?

Cuando llegues al módulo, los servidores de la Nación revisará que tengas todos los documentos en orden. Si esto es así, te pedirán que firmes un documento de consentimiento en el que autorizas el uso de tus datos por el sector salud.

Los servidores de la nación te pedirán un número de contacto y procederán a la toma de fotografía y huella. Cuando la versión física de tu credencial única de salud esté lista, el Gobierno te mandará una notificación vía SMS o una llamada desde el número 079.

Ariadna Montiel añadió que los beneficiarios podrán descargar la versión digital de la credencial única de salud 6 semanas después de recibir la versión física.

La presidencia Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno invertirá alrededor de 3 mil 500 de pesos para emitir más de 130 millones de credenciales.

Credencial única de salud: Calendario de registro en marzo

Las inscripciones comenzarán en los 23 estados que sí están adheridos al IMSS Bienestar de la siguiente manera:

2 de marzo

Baja California Sur Campeche Hidalgo México Michoacán Nayarit Puebla San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Yucatán Zacatecas

23 de marzo

Baja California Chiapas Ciudad de México Colima Guerrero Morelos Oaxaca Quintana Roo Veracruz

¿Qué pasará con los estados gobernados por la oposición y que no se han integrado al IMSS Bienestar? La presidenta Sheinbaum apuntó que ahí se daría credenciales solo a los derechohabientes del IMSS e ISSSTE.

“Dependerá de cada estado si quieren incorporar su servicio estatal de salud. Por ejemplo, en Querétaro (...) si el gobernador dijera ‘yo sí quiero entrar’, entonces se credencializaría a los del servicio de salud estatal. La única condición es que sea gratuito, porque en algunos estados aún se cobran servicios”, apuntó en su ‘mañanera’ de este 20 de enero.

El calendario de registro para la credencial única de salud en marzo quedó organizado así: