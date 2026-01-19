Pago de la Pensión del Bienestar: ¿Qué apellidos cobran el apoyo de 6,400 pesos del 19 al 23 de enero?

Los pagos de la Pensión del Bienestar terminará de distribuirse el próximo miércoles 28 de enero.

Los depósitos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúan esta semana, como parte del pago correspondiente al bimestre enero–febrero de 2026.

La Secretaría de Bienestar informó que la dispersión se hace de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido y se deposita directo en la Tarjeta del Banco del Bienestar. En el calendario oficial, publicado en la primera ‘mañanera’ del año, los pagos van del 5 al 28 de enero.

¿Qué apellidos cobran del 19 al 23 de enero de 2026?

De acuerdo con el calendario difundido por Bienestar, en estos días toca depósito a personas cuyo primer apellido inicia con M, N, Ñ, O, P, Q y R.

¿De cuánto es la Pensión del Bienestar en 2026?

La iniciativa que convirtió a la pensión para personas adultas mayores en un derecho constitucional también estableció que esta debe subir todos los años tomando como base la cifra de cierre de inflación.

Para 2026, la Pensión del Bienestar tuvo un incremento de 200 pesos por lo que pasó de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos.

¿Para qué apoyos sociales aplica el calendario de pagos?

La Secretaría del Bienestar administra los pagos de los programas sociales del Gobierno de la Cuarta Transformación.

Además de la pensión para personas adultas mayores, la dependencia a cargo de Ariadna Montiel también reparte los depósitos de:

Pensión Mujeres Bienestar (para mexicanas de entre 60 a 64 años) de 3 mil 100 pesos.

Personas con discapacidad de 3 mil 300 pesos.

de 3 mil 300 pesos. Apoyo a madres trabajadoras (para mexicanas solteras y con hijos) de mil 650 pesos.

Recomendaciones para cobrar la Pensión del Bienestar sin contratiempos

No es obligatorio sacar el dinero el mismo día: El depósito queda en tu cuenta y puedes disponer después en ventanilla y compras con tarjeta. Recuerda que los cajeros del Banco del Bienestar no te cobran comisión por retiro de efectivo.

Si no ves reflejado el pago, revisa primero que tu primer apellido coincida con la letra del calendario y espera a que cierre el día bancario.

Para evitar filas largas, procura acudir en horarios de menor afluencia o usa cajero si te es posible.