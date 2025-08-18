Calendario de registro Pensión del Bienestar: ¿Cuándo te toca inscribirte en agosto si cumpliste 65 años?

Las personas adultas mayores que no puedan acudir a los módulos del Bienestar pueden pedir una visita a domicilio para su registro.

“Este registro ya casi es de los hombres”. Ariadna Montiel presentó este lunes 18 de agosto el calendario de registro para la Pensión del Bienestar para las personas adultas mayores que cumplieron o van a cumplir 65 años en las próximas semanas.

Los interesados podrán hacer su trámite en los módulos de la Secretaría del Bienestar, cuyas direcciones pueden ser consultadas en este link.

¿Por qué la nueva fecha de registro para la Pensión del Bienestar es ‘para hombres’?

Ariadna Montiel recordó que actualmente las mexicanas de 63 y 64 años pueden inscribirse para la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo de 3 mil pesos distribuido de forma bimestral.

“Cuando cumplan 65 años, de manera automática se actualiza su registro para la Pensión del Bienestar”, apuntó la funcionaria.

Pensión del Bienestar 2025: ¿Qué día te toca según tu apellido?

La secretaría del Bienestar explicó que el registro para el apoyo para personas adultas mayores se hará en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado.

El calendario de registro para la Pensión del Bienestar queda de la siguiente manera:

Apellidos que inician con A, B y C: Lunes 18 y 25 de agosto .

. D, E, F, G y H: Martes 19 y 26 de agosto .

. I, J, K, L y M: Miércoles 20 y 27 de agosto .

. N, Ñ, O, P, Q y R: Jueves 21 y 28 de agosto .

. S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 22 y 29 de agosto .

. Todas las letras: Sábado 23 y 30 de agosto.

¿Qué documentos necesitas para registrarte a la Pensión del Bienestar?

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, o carta de identidad).

Acta de nacimiento legible.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (puede ser recibo de luz, agua, teléfono, etc.).

Número telefónico de contacto (celular y de casa).

Si alguna persona no puede acudir personalmente a los módulos de registro por razones de salud o movilidad, tiene la opción de solicitar una visita a domicilio a través de la página de la Secretaría de Bienestar. Esto garantiza que todas las personas de 65 años o más tengan la oportunidad de acceder al apoyo.

Una vez que las y los adultos mayores se registren y cumplan con los requisitos, recibirán su primer depósito de 6 mil 200 pesos en septiembre.