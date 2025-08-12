Vivienda para el Bienestar 2025: ¿Cuáles son los 20 estados con registro abierto y cómo ubicar tu módulo?

El gobierno federal habilitará 58 módulos en 20 estados de la República para el registro del programa Vivienda para el Bienestar. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo para el registro del programa de vivienda. A diferencia de muchos de los programas vigentes, las personas interesadas deben acudir directamente a los módulos instalados.

Este programa tiene como propósito garantizar el derecho a una vivienda adecuada, con prioridad para quienes viven en condiciones de alta marginación, en comunidades indígenas o con diversas carencias sociales.

¿Dónde se habilitarán módulos de registro del programa de vivienda?

En la primera etapa del programa, se instalarán 58 módulos de registro en 20 entidades, donde las autoridades proyectan recibir la documentación de las personas interesadas en participar en una de las 20 mil 999 acciones de vivienda contempladas.

Los estados participantes son:

Baja California

Sonora

Durango

Guanajuato

Zacatecas

Colima

Michoacán

Nayarit

Hidalgo

Querétaro

Guerrero

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Yucatán.

Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Conavi, informó que el registro es la primera fase del proceso. Una vez entregada la documentación, se evaluarán las solicitudes. Posteriormente, se realizará la selección y validación para determinar a las personas beneficiarias.

¿Qué documentación necesitas y cómo ubicar el módulo más cercano?

Las autoridades aclararon que el registro es personal e intransferible. No se permite realizarlo por medio de representantes o apoderados.

Para registrarse, se debe presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

con fotografía (INE o equivalente) CURP actualizado

actualizado Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

El horario general de atención en los módulos es de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos operan con horarios extendidos o específicos. Por esta razón, se recomienda consultar la información correspondiente por localidad.

La ciudadanía puede consultar el mapa interactivo disponible en el micrositio del programa, donde es posible ubicar la sede más cercana, así como fechas y horarios de atención: https://pvb.conavi.gob.mx.

Si en el mapa no aparece convocatoria para su entidad, la Conavi invita a mantenerse atenta, ya que se prevé ampliar la cobertura a más zonas del país en siguientes etapas.

Después de 20 días, la Conavi publicará el listado preliminar de posibles beneficiarios en la página oficial: www.gob.mx/conavi.

Las personas preseleccionadas serán contactadas por llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria, donde se verificará la información y, en caso necesario, se solicitará documentación adicional.

Además, las autoridades recuerdan a la población que todos los trámites son gratuitos, no hay intermediarios ni gestores independientes y la única forma de registro es presencial.