Pensión del Bienestar 2026: Este es el calendario de pagos para bimestre enero- febrero

La Pensión Mujeres Bienestar tendrá un aumento de 100 pesos para 2026, anunció el Gobierno

¡Ya sabemos el aumento para la Pensión del Bienestar en 2026! La secretaria Ariadna Montiel presentó el nuevo calendario de pagos para el bimestre enero-febrero.

La funcionaria dijo que la meta del Gobierno es que el padrón de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar suba a 14.1 millones y el de la Pensión Mujeres Bienestar a 3.5 millones de beneficiarias al cierre de 2026.

Pago de la Pensión del Bienestar por apellido en enero

La Secretaría del Bienestar arrancará el pago del apoyo para personas adultas mayores de 65 años o más y para mujeres de entre 60 a 64 años a partir de este lunes 5 de enero.

De acuerdo con la secretaria Ariadna Montiel, los depósitos se hará de la siguiente manera:

Pensión del Bienestar: ¿De cuánto es el aumento para 2026?

La reforma para inscribir los programas del Bienestar en la Constitución, una propuesta promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, establece que el monto de dinero de la Pensión del Bienestar siempre debe aumentar cada año.

Ariadna Montiel detalló que para 2026, la Pensión para personas adultas mayores pasará de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos, es decir, los beneficiarios recibirán en el año 38 mil pesos.

Para la Pensión Mujeres Bienestar, programa social creado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el pago pasará de 3 mil a 3 mil 100 pesos bimestrales.

Otros programas sociales con aumentos para 2026 son:

Pensión para personas con discapacidad : 3 mil 300 pesos cada bimestre.

: 3 mil 300 pesos cada bimestre. Apoyo para madres trabajadoras: mil 650 pesos bimestralmente.

El Gobierno de México invertirá 99 mil millones de pesos para el pago de los programas del Bienestar durante el bimestre enero-febrero, agregó.