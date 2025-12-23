Calendario de programas del Bienestar 2026: ¿Qué apoyos depositan en enero?

El Año Nuevo significa que en enero habrá pagos de los programas de la Secretaría del Bienestar, ya que depositan de manera bimestral.

El último pago fue en noviembre y, por tanto, toca dispersar apoyos económicos en enero. Aunque Ariadna Montiel, al frente de la Secretaría del Bienestar, no ha confirmado los días en que se inician los pagos, te contamos cuáles serán los programas que recibirán su depósito.

Estos son los programas del Bienestar que depositan en enero:

Programa Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar para adultos mayores de 65 años.

Apoyo económico para menores hijos de madres trabajadoras.

Pensión para las Personas con Discapacidad.

Jóvenes Construyendo el Futuro.

Sembrando vida.

Estos programas reciben su pago en la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar, que en 2026 estrenará funciones.

¿Qué nuevas funciones tendrá en Banco del Bienestar en 2026?

En noviembre, Víctor Lamoyi Bocanegra, director del Banco del Bienestar, dio a conocer que en septiembre del 2026 la aplicación de la institución permitirá hacer transferencias electrónicas y otros pagos digitales.

“El próximo año tendremos la posibilidad de hacer transferencias y tener Dimos y Codi en la aplicación, va a ser a partir del primer trimestre del próximo año, hacia marzo o abril”, dijo.

La app del Banco del Bienestar tiene 25 millones de descargar y se usa para consultar saldo y movimientos de los programas sociales. Con la integración de las nuevas funciones, se podrá llegar a más usuarios.

Para 2026 se prevé que se sumen 11 millones de usuarios, debido a que se incorporará a personas a los programas Mujeres con Bienestar, la Pensión del Bienestar y la Beca Rita Cetina.

¿Qué operaciones puedo hacer con la tarjeta del Banco del Bienestar?

Si tienes su tarjeta de débito emitida por el Banco del Bienestar para pago de programas sociales o para uso personal, estas son las operaciones que puedes hacer:

Pagos en establecimientos que tengan terminal bancaria.

Retiros en cajeros automáticos en más de 3 mil sucursales.

Consulta de saldo en cajeros automáticos o ventanillas del Banco del Bienestar.

Retirar dinero directamente desde ventanillas.

¿Qué servicios ofrece el Banco del Bienestar?

El Banco del Bienestar es una institución financiera que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los servicios que ofrece están al alcance de todos los mexicanos.

El portal del banco detalla que los servicios que ofrece son: cuentas de ahorro, tarjeta de débito, la nómina básica del Banco del Bienestar, cuentas de ahorro para menores de edad e inversión en cetesDirecto.