Inscripciones para Pensión Mujeres Bienestar: Este es el calendario de diciembre por apellidos

¿Eres mexicana y cumpliste 60 años en septiembre, octubre o noviembre o los vas a cumplir en diciembre? Saca tu celular y apunta esta información: Ya te puedes registrar a la Pensión Mujeres Bienestar.

La presidenta Claudia Sheinbaum creó tres programas sociales para su sexenio y uno de ellos es el apoyo para mexicanas de 60 a 64 años que reciben 3 mil pesos cada bimestre.

¿Cuándo inician las inscripciones para la Pensión Mujeres Bienestar?

Desde este lunes 1 de diciembre, anunció la secretaria Ariadna Montiel en la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos cerrando el año y los programas de la Secretaría de Bienestar ya han sido entregados en su totalidad. En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, la semana pasada acabamos de distribuir los recursos para quienes se registraron, y ya esta pensión es universal de los 60 a los 64 años”, explicó.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el Gobierno de México invirtió 23 mil 662 millones de pesos en la Pensión Mujeres Bienestar durante 2025.

¿Qué día te toca inscribirte a la Pensión Mujeres Bienestar?

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar se hará del 1 al 13 de diciembre, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La Secretaría de Bienestar estableció un calendario por letra inicial del primer apellido, con el fin de evitar aglomeraciones y agilizar el proceso de incorporación al programa.

2.9 millones de mexicanas de entre 60 a 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar. (Presidencia)

De acuerdo con la información oficial presentada por el Gobierno de México, las mujeres de 60 a 64 años deberán acudir el día que corresponda a la inicial de su primer apellido, llevando los documentos requeridos para completar su trámite.

¿Qué documentos debes llevar al registro?

Las mujeres interesadas deberán presentar:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM o carta de identidad).

CURP (impresión reciente).

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

¿Dónde se realiza el registro?

El trámite se lleva a cabo en los Módulos de Bienestar correspondientes a cada localidad. Las personas pueden consultar su sede más cercana en este link.

El sistema de la Secretaría del Bienestar te pedirá que elijas en qué estado vives y el municipio. A continuación, te mostrará un mapa con la dirección del módulo más cercano.

Consulta la dirección de los módulos de la Secretaría del Bienestar en la página oficial (Secretaría del Bienestar)

¿Cuánto es el presupuesto de la Pensión Mujeres Bienestar para 2026?

La Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos 2026 una partida de 987 mil millones de pesos para los distintos programas sociales de la Cuarta Transformación entre los que están la Pensión del Bienestar; Sembrando Vida, y Salud Casa por Casa, entre otros.

La Secretaría del Bienestar dispondrá de 56 mil 969 millones de pesos para los depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar.