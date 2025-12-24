Pensión Bienestar 2026: ¿En qué meses caen los pagos de todo el año?

En estos meses se podría depositar la Pensión del Bienestar a adultos mayores. (Especial).

En 2025 arrancó el programa social Mujeres Bienestar, que da pensión a personas de 60 a 64 años. Estamos a días de que termine el año y ello significa que se dispersarán los pagos de varios Programas del Bienestar.

La Pensión del Bienestar será uno de los programas que realizará pagos a las personas de la tercera edad. Aunque oficialmente no se ha publicado un calendario, se sabe que los depósitos se hacen cada dos meses.

La última dispersión de la Pensión del Bienestar fue en noviembre y, por tanto, en enero se hará el pago de 6 mil 200 pesos.

En estos meses del 2026 se deposita la Pensión del Bienestar

Ya que los pagos son bimestrales, los meses en que se harán los depósitos de la Pensión el Bienestar son:

Enero.

Marzo.

Mayo.

Julio.

Septiembre.

Noviembre.

El pago de la pensión solo se suspende si se realizan elecciones en el estado o municipio. En 2026 habrá comicios en Coahuila, donde habrá voto electrónico, por lo que se podría adelantar o retrasar la dispersión del apoyo a personas de la tercera edad.

¿Cómo se realizan los pagos de la Pensión del Bienestar?

Ariadna Montiel, al frente de la Secretaría del Bienestar, que tiene a cargo los programas sociales, informa al inicio de cada mes sobre el calendario de pagos. El anuncio suele hacerse en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y en redes sociales.

El calendario de pagos de los programas del Bienestar se organiza conforme la letra inicial del primer apellido, para que los depósitos sean escalonados y se evite la saturación de cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar, que es donde se hace la dispersión.

¿Qué nuevos servicios ofrecerá el Banco del Bienestar en 2026?

Para el tercer trimestre del 2026 la app del Banco del Bienestar tendrá nuevas funciones, informó Víctor Lamoyi Bocanegra, director del Banco del Bienestar

A partir de septiembre se podrán hacer transferencias electrónicas y otros pagos digitales.

“El próximo año tendremos la posibilidad de hacer transferencias y tener Dimos y Codi en la aplicación, va a ser a partir del primer trimestre del próximo año, hacia marzo o abril”, dijo.

La app del Banco del Bienestar tiene 25 millones de descargar y se usa para consultar saldo y movimientos de los programas sociales. Con la integración de las nuevas funciones, se podrá llegar a más usuarios.