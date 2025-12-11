INE avala voto electrónico en Coahuila: Casillas especiales usarán urnas digitales en 2026

Las urnas electrónicas en Coauhila serán utilizadas únicamente en las casillas especiales, aquellas destinadas a personas que se encuentren fuera de su sección electoral el día de la jornada. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Será el principio del fin de las boletas electorales en papel? Este jueves 11 de diciembre, en sesión extraordinaria, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron la implementación de urnas electrónicas en las casillas especiales de Coahuila para las elecciones locales de 2026.

La decisión fue avalada por 9 votos a favor y 1 en contra, y representa un nuevo paso en la digitalización de los procesos electorales en México.

Las urnas electrónicas serán utilizadas únicamente en las casillas especiales, aquellas destinadas a personas que se encuentren fuera de su sección electoral el día de la jornada.

El modelo aprobado contempla el uso del dispositivo INE 7.0, previamente auditado por instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Cada casilla especial contará con tres urnas electrónicas, además de dispositivos de reserva para capacitación, respaldo y atención a incidencias.

¿En qué consiste la prueba piloto del voto electrónico del INE en Coahuila?

La finalidad de esta implementación es poner a prueba el funcionamiento de las urnas electrónicas en condiciones reales, agilizar la emisión del voto, reducir el uso de papel y optimizar las tareas de escrutinio y cómputo.

La prueba piloto del voto electrónico también servirá para recopilar datos sobre su operación en contextos de alta demanda como las casillas especiales, donde tradicionalmente se presentan largas filas.

El consejero Uuc-kib Espadas Ancona fue el único en votar en contra, al argumentar que las urnas electrónicas “carecen de transparencia” y obligan a confiar ciegamente en un sistema opaco. Señaló que en elecciones pasadas en Coahuila hubo fallas técnicas que obligaron a sustituir las máquinas por boletas de papel.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey Jordan defendió la medida al señalar que las urnas electrónicas permiten “un voto más ágil, seguro y confiable”. Agregó que los beneficios incluyen ahorro de recursos, reducción en el tiempo de votación y automatización del cómputo.

Dania Paola Ravel Cuevas, presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, explicó que el acuerdo incluye lineamientos técnicos, protocolos de seguridad y mecanismos de verificación. Añadió que se consultará al Instituto Electoral de Coahuila sobre la disponibilidad de urnas propias para ampliar el alcance de la prueba.

¿Qué cargos se elegirán en las elecciones de Coahuila en 2026?

El 7 de junio de 2026, en Coahuila no se elegirán cargos públicos municipales ni federales; únicamente se renovará el Congreso local, compuesto por 25 diputaciones: 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

Además de las urnas electrónicas en casillas especiales, el INE aprobó un modelo híbrido de voto anticipado digital, dirigido a personas con discapacidad que no pueden acudir a su casilla y a sus personas cuidadoras primarias.

Esta modalidad, que se llevará a cabo entre el 24 y el 30 de mayo, permitirá votar desde casa, ya sea mediante boleta en papel o por internet, a través del sistema SIVEI.

El voto electrónico también se aplicará en centros penitenciarios para personas en prisión preventiva. El objetivo es garantizar que todas las personas con derecho a votar puedan hacerlo, independientemente de sus condiciones físicas o jurídicas.