Bienestar desea feliz Navidad a derechohabientes y beneficiarios de pensiones y programas: Ariadna Montiel

En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los adultos mayores y personas con discapacidad son prioridad, señaló la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, al enviar un afectuoso saludo a los derechohabientes y beneficiarios de las Pensiones y Programas para el Bienestar a quienes deseó una feliz Navidad en compañía de sus familiares.

“Es importante proteger a quienes por su edad o por su condición de salud necesitan de apoyos y cuidados, principalmente, en esta temporada de frío”, abundó Ariadna Montiel.

Destacó la importancia de que las personas adultas mayores y con discapacidad se mantengan activos, protegerse con prendas gruesas, consumir alimentos ricos en vitamina como naranjas, mandarinas, toronjas, guayabas, miel de abeja, así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire.

Montiel Reyes señaló que el Gobierno de México, a través del programa Salud Casa por Casa, da seguimiento a la salud de adultos mayores y personas con discapacidad, derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar a quienes servidores de la salud los visitan en sus domicilios, periódicamente, para darles consultas médicas totalmente gratuitas.