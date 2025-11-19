Ariadna Montiel destaca avance de Bienestar: 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza

La política social del Gobierno de México entró en una nueva fase con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, al consolidarse bajo el principio del humanismo mexicano, aseguró este lunes la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la funcionaria, los programas sociales sacaron a 13.4 millones de personas la pobreza. Actualmente, afirmó, 32 millones de personas reciben algún Programa de Bienestar, con una inversión social anual de 850 mil millones de pesos.

‘Vamos muy bien’: los argumentos de Bienestar

Montiel sostuvo que estos resultados derivan de la “recuperación salarial histórica” y del fortalecimiento del sistema de protección social.

De acuerdo con la secretaria, los programas han impulsado un crecimiento de 16 por ciento en el ingreso real de los hogares, lo que fortalece el consumo interno.

Durante la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría del Bienestar afirmó que la legitimidad del proyecto social proviene “de la confianza del pueblo” y de una política que “gobierna desde el territorio”.

Ariadna Montiel destaca nuevos programas del Bienestar

Uno de los ejes centrales es la nueva Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años, que este año alcanza una inversión de 23 mil 662 millones de pesos para casi 3 millones de beneficiarias.

Otro programa en expansión es Salud Casa por Casa, que ofrece consultas médicas domiciliarias gratuitas a adultos mayores y personas con discapacidad. Según Montiel, ya se han realizado 8.1 millones de consultas, con una inversión de 4 mil 757 millones de pesos.

La secretaria destacó además:

Pensión Adultos Mayores : 13.3 millones de beneficiarios reciben 6 mil 200 pesos bimestrales , con una inversión de 484 mil 483 millones de pesos .

13.3 millones de beneficiarios reciben , con una inversión de . Pensión para Personas con Discapacidad: más de 1.6 millones de derechohabientes, con inversión de 28 mil 961 millones de pesos .

más de de derechohabientes, con inversión de . Becas educativas: más de 13 millones de estudiantes reciben becas desde preescolar hasta universidad, con una inversión de 73 mil 918 millones de pesos.

Programas productivos, indígenas y atención a emergencias

Montiel detalló que 2 millones de pequeños productores reciben apoyos como Producción para el Bienestar y fertilizantes gratuitos; mientras que 409 mil sembradores participan en Sembrando Vida, que opera con 39 mil 100 millones de pesos.

En materia indígena, se creó el FAISPIAM, que destinó 12 mil 300 millones de pesos a infraestructura básica en casi 20 mil comunidades.

El gobierno también destinó 15 mil 700 millones de pesos para atender emergencias por fenómenos naturales y puso en marcha “México te abraza”, un programa para apoyar a connacionales repatriados mediante 79 mil 833 tarjetas Bienestar Paisano.