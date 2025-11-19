Cobro de la Pensión del Bienestar 2025: ¿Qué apellidos reciben 6,200 pesos HOY 19 de noviembre?

La Pensión del Bienestar se entrega a 13.2 millones de personas adultas de 65 años o más.

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores continúa con la entrega del dinero correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025, y este 19 de noviembre toca el depósito de 6 mil 200 pesos para un nuevo grupo de beneficiarios.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Secretaría del Bienestar, la dispersión se realiza por orden alfabético del primer apellido, con el fin de evitar saturación en sucursales del Banco del Bienestar y garantizar que la entrega sea escalonada.

A continuación, te contamos quiénes reciben el apoyo este miércoles 19 de noviembre, qué deben considerar y cuáles son las fechas restantes del calendario.

¿Quiénes cobran la Pensión del Bienestar HOY 19 de noviembre?

Este martes 19 de noviembre, reciben su depósito los adultos mayores cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ y O como

Navarro

Negrete

Nieto

Noriega

Núñez

Ochoa

Olvera

Ojeda

Ortega

Ordoñez

La dispersión mantiene el mismo monto aprobado desde enero de 2025: 6 mil 200 pesos bimestrales, como parte del incremento aplicado para el primer año de Gobierno de Sheinbaum.

La Secretaría del Bienestar ha reiterado que no se requiere intermediarios, y que nadie está autorizado para retener tarjetas o solicitar datos personales.

Calendario de pagos de Pensión del Bienestar en lo que resta de noviembre

Para que las personas beneficiarias puedan planear sus retiros, este es el calendario oficial de dispersión pendiente tras el pago de este 19 de noviembre.

20 de noviembre: Apellidos con P, Q.

21 de noviembre: Apellidos con R.

24 de noviembre: Apellidos con R.

25 de noviembre: Apellidos con S.

26 de noviembre: Apellidos con T,U, V.

27 de noviembre: Apellidos con W, X, Y, Z.

La entrega concluirá el 27 de noviembre, por lo que la Secretaría del Bienestar recomienda estar atentas y consultar únicamente los canales oficiales del programa.

¿Cuántos adultos mayores reciben la Pensión del Bienestar?

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, presentó un informe esta semana en la que comentó que 13.2 millones de personas adultas mayores reciben el apoyo.

En total, tomando en cuenta todos los programas del Bienestar, que incluyen la Pensión Mujeres Bienestar y Sembrando Vida, entre otros, el Gobierno da apoyos sociales a 18.4 millones de beneficiarios, agregó Montiel.

“Cerramos el año con el número más alto de beneficiarios y derechohabientes de estos programas”, dijo en la ‘mañanera’ del lunes 17 de noviembre.

El Gobierno federal anunciará el aumento de dinero para los programas del Bienestar para 2026 en las próximas semanas. Se prevé que el anuncio lo haga la presidenta Sheinbaum y la secretaria Montiel.