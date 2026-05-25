La doble crisis del Congo: Un brote desmedido de ébola y ataques a hospitales

El brote de ébola en el Congo se suma a lo conflictos armados en el país, lo que preocupa a la OMS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el ébola bundibugyo se está propagando en la República Democrática del Congo más rápido de lo que los equipos de respuesta pueden contenerlo, mientras que el número de muertes sospechosas superaba las 220 y los centros de tratamiento eran atacados en el este del país, azotado por el conflicto.

Congo ha notificado 101 casos confirmados de ébola, 930 casos sospechosos y 221 muertes sospechosas, según datos del Ministerio de Salud publicados el lunes por la noche. Se han identificado más de 2 mil 200 contactos en 11 zonas sanitarias afectadas que abarcan las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

“Estamos intentando ponernos al día con una epidemia que se propaga muy rápidamente”, declaró el lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una reunión virtual con ministros de salud africanos. “En este momento, la epidemia nos está superando”.

Violencia provoca que pacientes con ébola huyan de hispitales en el Congo

El brote de ébola está poniendo de manifiesto la creciente presión sobre los sistemas de salud pública en el este del Congo, donde el conflicto armado, los desplazamientos masivos y la desconfianza hacia las autoridades dificultan los esfuerzos para aislar a los pacientes y rastrear las infecciones. Las autoridades sanitarias han advertido que los ataques a hospitales y los entierros inseguros están acelerando la transmisión.

Según informó Reuters, citando a funcionarios locales del hospital, al menos 25 pacientes con ébola huyeron de los centros de tratamiento en Ituri durante el fin de semana después de que se incendiaran las tiendas de aislamiento y se atacaran los hospitales por parte de multitudes que exigían la entrega de los cadáveres para su entierro. Un paciente con ébola confirmado permanece prófugo en la comunidad, añadió la agencia de noticias.

El brote involucra la rara cepa ébola Bundibugyo, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados. Funcionarios de la OMS están debatiendo vacunas experimentales y ensayos clínicos con fármacos antivirales y anticuerpos monoclonales.

El cirujano estadounidense Peter Stafford, quien contrajo el ébola de Bundibugyo mientras trabajaba en el Congo, fue trasladado a una unidad de aislamiento de alta seguridad en Berlín, donde su esposa y sus cuatro hijos permanecen en cuarentena tras haber estado expuestos al virus, informó el lunes el hospital Charité de Alemania. Según el hospital, su estado era gravemente debilitado, pero no crítico.

Uganda ha notificado siete casos confirmados de ébola vinculados al brote, entre ellos varios trabajadores sanitarios.