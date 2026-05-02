El ‘secreto’ italiano mejor guardado del Ángel de la Independencia: Este es el nuevo menú de Amici

Pasta fresca hecha en casa y técnicas tradicionales definen la propuesta de Amici Restaurant en Paseo de la Reforma. (Fotos: Cuartoscuro.com / Nayeli Reyes Castro / Cortesía Amici).

Si el Zócalo capitalino es el corazón de la Ciudad de México, probablemente el Ángel de la Independencia es su estómago, el cual con frecuencia tiene antojo de comida italiana. Y es que la figura de la Victoria Alada fue diseñada precisamente por un artista de ascendencia italiana: Enrique Alciati.

Justo en plena avenida Paseo de la Reforma, en el segundo piso del Hotel Sheraton María Isabel, encontramos casi escondido al restaurante Amici, una opción para satisfacer la ‘espinita’ de platillos de auténtica comida del país de la ‘bota’: no solo pizza, también risotto, sorrentinos y muchos más.

El chef Julio Gómez presenta la nueva carta de Amici, basada en procesos desde cero y técnica italiana con producto local. (Foto: Cortesía Amici). (TOM REID)

Amici es uno de los cuatro restaurantes del Sheraton, tiene un salón interior y destaca por su terraza con fuentes y vista directa al Ángel, ideal para tomar un Aperol y quejarte del calor, mientras saboreas las creaciones del equipo del chef ejecutivo Julio Gómez.

El chef mexicano Julio Gómez resume su filosofía con una frase que repite como eje de trabajo: “Una de las primeras enseñanzas profundas que aprendí de mi abuela fue que la cocina no puede estar a medias: lo que preparas está bien o está mal, no hay más”.

Su trayectoria dentro del hotel comenzó como sous chef en 2013 y evolucionó hasta liderar la operación completa: en 2018 fue ascendido a chef ejecutivo, con más de 70 cocineros a su cargo.

Migliaccio: Ricotta tibia con cítricos. (Foto: Cortesía Amici) (TOM REID)

¿Cómo es el nuevo menú de Amici, restaurante del Hotel Sheraton?

La nueva carta de Amici se estructura como un recorrido de textura y contraste: lo crujiente y lo cremoso conviven en el plato; hay pastas frescas hechas en casa; y platos fuertes de cocción lenta; cierra con postres donde el queso y el chocolate son protagonistas.

La particularidad del menú está en los procesos. Un ejemplo clave es el salmón ahumado, el cual se compra fresco y pasa por el proceso de ahumado directamente en el restaurante, donde tienen máquinas especiales, lo cual le da un sabor diferente al que se encuentra en algunos supermercados.

Tartufo al cioccolato. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

“Es una cocina muy honesta, sobre todo que es muy purista: hacemos todo desde cero, desde la pasta fresca, es hecha en casa; todos los fondos los hacemos desde cero. Tenemos la base muy afrancesada en la cocina del hotel, por técnica, así es (...) Anteriormente, en Amici vendíamos la pasta, pero no era pasta hecha en casa, ahora ya es fresca”, describió Julio Gómez durante la presentación del menú, en versión degustación.

Otro elemento distintivo es el huerto en la terraza. De ahí salen hierbas que se integran directamente a los platillos.

Destaca en la carta el stufato alla milanese: res cocinada durante seis horas a baja tempreratura con vino tinto, cuyo resultado es tan sedoso que “la carne la pueden cortar con puro tenedor, por la suavidad que tiene”, explica el chef.

“Es un nuevo comienzo“, expresó Julio Gómez. Desde el hotel reconocen que el cambio de carta forma parte de un proceso más amplio de constante evolución.

Estos son todos los platillos del nuevo menú:

Crocante de tapioca con atún: Base de tapioca crujiente cocinada con tinta de calamar, deshidratada y frita, servida con de tartar de atún de aleta amarilla y vinagreta de limoncello.

Base de tapioca crujiente cocinada con tinta de calamar, deshidratada y frita, servida con de tartar de atún de aleta amarilla y vinagreta de limoncello. Arancini de brócoli: Es una opción vegetariana y casi no se nota. Se trata de esferas de risotto rellenas de brócoli, mozzarella y Grana Padano, empanizadas y servidas con salsa pomodoro rústica con el toque picante del peperoncino.

Arancini de brócoli. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Sorrentinos al bisque di gamberi : Pasta rellena de ragú de camarón, con tomate pera, mozzarella y albahaca fresca, va con bisque de langostinos.

: Pasta rellena de ragú de camarón, con tomate pera, mozzarella y albahaca fresca, va con bisque de langostinos. Risotto allo zafferano: Preparado con azafrán y mariscos (camarones, mejillones, almejas y calamar), flameados con Pernod y terminados con queso Grana Padano.

Risotto allo zafferano. (Cortesía Amici). (TOM REID)

Pescato del giorno gratinato : Pescado fresco del día preparado con hierbas, gratinado con ragú de camarón y servico con puré de chícharo. El chef evita fijar una especie, ya que en la pesca del día a veces hay distintas opciones como huachinango o robalo.

: Pescado fresco del día preparado con hierbas, gratinado con ragú de camarón y servico con puré de chícharo. El chef evita fijar una especie, ya que en la pesca del día a veces hay distintas opciones como huachinango o robalo. Porchetta alla romana : Cerdo cocinado lentamente durante seis horas, con hinojo, ajo y vino blanco, servido con papas al romero.

: Cerdo cocinado lentamente durante seis horas, con hinojo, ajo y vino blanco, servido con papas al romero. Stufato alla milanese: Res braseada en vino tinto por seis horas, acompañada de risotto milanés y terminada con gremolata.

Stufato alla milanese. (Foto: Cortesía Amici). (TOM REID)

Migliaccio : Es como un cheesecake. Postre tibio de ricotta con limoncello, acompañado de supremas de naranja y salsa cítrica, servido con una mariposa de tulipán (base de mantequilla caramelizada).

: Es como un cheesecake. Postre tibio de ricotta con limoncello, acompañado de supremas de naranja y salsa cítrica, servido con una mariposa de tulipán (base de mantequilla caramelizada). Tartufo al cioccolato: Acá es el reino del chocolate. Se trata de un mousse de chocolate con centro de ganache, crema de chocolate blanco y más chocolate con leche, servido con frutos secos, nuez caramelizada y unas hojitas de chocolate oscuro.

Sorrentinos al bisque di gamberi. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

El contexto de este cambio no es menor. La ubicación del restaurante, a unos pasos del Ángel de la Independencia, epicentro de las celebraciones deportivas, lo coloca en una zona estratégica para el flujo turístico que se espera con el Mundial 2026, para el cual Amici además planea colocar pantallas para ver los partidos y ofrecer promociones especiales.

En ese sentido, el menú actual —definido por el propio equipo como “México–Italia”— funciona como carta de presentación.

Restaurante Amici: Horarios y ubicación

El restaurante está en avenida Paseo de la Reforma 325, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX. Un cheque promedio puede ir de 500 a 800 pesos, aunque con vino para maridar puede alcanzar más de mil pesos.

Amici suma una opción relevante: brunch los fines de semana. Ahí, el Prosecco —según el propio equipo— se ha consolidado como uno de los vinos más solicitados, especialmente por sus notas frescas y cítricas.

En la carta de vinos, Amici tiene alrededor de 200 etiquetas de todo el mundo, predominan etiquetas mexicanas como Casa Madero, Santo Tomás o Ícaro, lo que permite integrar maridajes locales a platos de inspiración italiana.

Crocante de tapioca con atún. (Foto: Cortesía Amici). (TOM REID)

El restaurante mantiene horarios amplios —desde desayuno hasta cena— y se integra a la oferta global del hotel, que incluye otros conceptos gastronómicos y espacios como bar con música en vivo.