¿Qué causó el accidente en Paseo Interlomas? Fiscalía investiga caída de estructura que mató a conductora

Una mujer murió al ser aplastada dentro de su vehículo tras el desplome de una estructura frente a Paseo Interlomas.

Una mujer murió este viernes 14 de agosto luego de que una estructura metálica ubicada frente a Plaza Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México, cayera sobre el vehículo en el que viajaba.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas sobre un tramo de la avenida Palma de Dátil - Vialidad de la Barranca, donde se realizan trabajos de repavimentación. La estructura, utilizada como tótem para identificar a la Plaza Paseo Interlomas, terminó sobre una camioneta blanca que circulaba por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, una revolvedora de concreto que participaba en las obras habría golpeado la estructura durante una maniobra, provocando su desplome. Sin embargo, esta versión aún no es confirmada por las autoridades que investigan el incidente.

¿Qué ocurrió hoy en Paseo Interlomas?

El gobierno de Huixquilucan informó que tuvo conocimiento de los hechos alrededor de las 10:35 horas mediante las cámaras de videovigilancia municipales. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y la Unidad de Rescate.

Los equipos de emergencia encontraron a la conductora dentro del vehículo, pero ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cuyos peritos realizaron las diligencias correspondientes.

El municipio señaló que la vialidad permanecía parcialmente abierta debido a la importancia de esta ruta, por lo que uno de los carriles continuaba habilitado para la circulación cuando ocurrió el accidente.

¿Quién estaba a cargo de las obras en Paseo Interlomas?

Según el Ayuntamiento, la revolvedora involucrada pertenece a la empresa contratada para realizar los trabajos de pavimentación en un tramo de avenida Palma de Dátil - Vialidad de la Barranca.

“De acuerdo con las primeras indagatorias, el desprendimiento y la caída de la estructura metálica aparentemente se derivó, de recibir un golpe durante las maniobras que realizaba una olla de concreto sobre la vialidad”, informó el gobierno municipal.

Por ello, informó que solicitará a la compañía el cumplimiento de las obligaciones correspondientes en materia de responsabilidad civil por el accidente y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

Paseo Interlomas se deslinda de accidente

Por otro lado, la administración de Paseo Interlomas afirmó que los trabajos viales relacionados con el accidente son ajenos a la operación del centro comercial.

En un comunicado, la plaza explicó que la estructura fue impactada accidentalmente por un vehículo utilizado durante las obras, lo que provocó que cayera hacia la vía pública y golpeara el automóvil en el que viajaba la víctima.

El centro comercial expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que mantiene disposición para colaborar con las autoridades.

La FGJEM deberá establecer cómo ocurrieron las maniobras, si se cumplieron las medidas de seguridad correspondientes y quiénes podrían tener responsabilidad por el accidente.

Mientras avanzan las investigaciones, el Ayuntamiento de Huixquilucan indicó que continuará brindando apoyo a la familia de la víctima y colaborando con la Fiscalía para esclarecer el caso.