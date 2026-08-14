(VIDEO) Estructura metálica cae frente a Paseo Interlomas: hay 2 muertos y 6 heridos

Dos personas fallecidas y seis más resultaron lesionadas tras la caída de una estructura metálica aparentemente propiedad de Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México.

Personal de construcción se encontraba a las afueras de la plaza comercial en el momento en que un bloque metálico negro colapsó. Algunos de los trabajadores lograron esquivar la estructura, pero un vehículo que pasaba por el lugar fue alcanzado.

No está claro qué provocó el incidente; tampoco se conoce si Paseo Interlomas contaba con los permisos requeridos para realizar obras sin la suficiente señalización.

El accidente fue captado por cámara del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México (C5) donde se alcanza a apreciar el momento exacto en que la gente se aleja del lugar y un vehículo color blanco queda debajo de la estructura.

Elementos de la policía municipal de Huixquilucan y paramédicos arribaron al lugar para brindar auxilio a las víctimas del incidente. Además, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegó para realizar peritajes y deslindar responsabilidades.

En tanto, el bloque vial generó una fila de hasta 2 kilómetros de vehículos que circulaban sobre la vialidad de la Barranca previo al accidente.

¿De dónde salió la estructura que colapsó en Paseo Interlomas, Edomex?

La estructura negra que provocó la muerte de dos personas en Paseo Interlomas se encontraba en la fachada del centro comercial. En particular, a las afueras del restaurante Loma Linda.

Imágenes consultadas de 2025 muestran que esta estructura se sostenía por dos soportes que la mantenían a varios metros del suelo. En la grabación del C5 del Edomex se muestra cómo esta se desprende del apoyo superior.

No queda claro si la estructura metálica era manipulada por el personal de construcción, ya que no se observa que hubiera alguna grúa para brindar soporte una vez que fuera retirada.

Estructura negra que colapsó y provocó la muerte de dos personas en Paseo Interlomas. (Captura de Pantalla)

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