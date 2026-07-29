Plan Oriente: Gobiernos federal y del Edomex construirán bachilleratos Margarita Maza en municipios del Oriente

La ampliación de la oferta educativa forma parte del Plan Oriente del Estado de México, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Más de 13 mil 860 jóvenes del oriente del Estado de México tendrán una nueva oportunidad para cursar el bachillerato cerca de sus hogares con la ampliación de la infraestructura educativa que contempla el Plan Oriente, mediante la construcción de nuevos planteles del Bachillerato Nacional ‘Margarita Maza’ y la reconversión de escuelas existentes.

El proyecto contempla nueve bachilleratos tecnológicos, de los cuales seis ya operan en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco, mientras que tres nuevos planteles se construirán durante este año en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco. A estas acciones se suma la apertura de cinco ciberbachilleratos para ampliar aún más la cobertura educativa en la región.

Además de la construcción de nuevos espacios, el plan incluye la reconversión de seis secundarias que por la tarde ofrecerán el servicio de bachillerato, las cuales se ubican en Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Valle de Chalco y Chicoloapan.

Los nuevos Bachilleratos Nacionales ‘Margarita Maza’ ofrecen una formación con enfoque tecnológico y carreras acordes con las necesidades actuales del mercado laboral, entre ellas Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Nanotecnología, Inteligencia de Negocios, Producción Digital, Logística, Enfermería General, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, así como Sistemas de Producción Agropecuaria, con el objetivo de brindar a los estudiantes mejores oportunidades para continuar sus estudios o incorporarse al mundo laboral.

La ampliación de la oferta educativa forma parte del Plan Oriente del Estado de México, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para reducir el rezago en una de las regiones con mayor crecimiento poblacional del país. Además de educación, el programa contempla obras de movilidad, salud, agua potable, drenaje, vivienda e infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de más de 10 millones de habitantes.