Impulsa cartera comercial el crédito de Santander México

Al cierre de junio pasado, la cartera de crédito total de Santander México creció 7.7 por ciento anual, con un saldo por más de un billón de pesos. Este monto récord estuvo impulsado principalmente por la cartera comercial, expuso en su reporte de resultados financieros al cierre del segundo trimestre del año.

“Este trimestre hemos llegado a una cifra histórica en la cartera de crédito total al superar el billón de pesos. Es nuestra forma de seguir impulsando el desarrollo económico y el progreso del país. Es el resultado del compromiso de largo plazo y de arraigo que tenemos en México” afirmó Felipe García, director general de Grupo Financiero Santander México.

A detalle, se observó un crecimiento de 72.2 por ciento en el segmento corporativo y de 6.0 por ciento en Pymes, siendo este último el reflejo de la evolución de su propuesta comercial. Este desempeño, aclaró, fue parcialmente compensado por la disminución de 7.8 por ciento en entidades gubernamentales y financieras, así como por la baja de 5.4 por ciento de empresas.

En tanto, la cartera de individuos se expandió 7.5 por ciento en su comparación anual. Estuvo impulsada por el crecimiento en crédito hipotecario, automotriz y otros productos de consumo, los cuales compensaron la contracción en tarjeta de crédito, de 4.1 por ciento.

Respecto a la captación, Santander México expuso que al cierre de junio los depósitos totales ascendieron a 986 mil 920 millones de pesos, un crecimiento de 1.7 por ciento anual. Esto fue impulsado por los depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo, que aumentaron 1.4 por ciento y 2.5 por ciento, respectivamente.

Así, Santander México reportó una utilidad neta por 18 mil 351 millones de pesos en el primer semestre del año, lo que implicó un alza de 14.2 por ciento a tasa anual ante el desempeño de los ingresos recurrentes, la disminución de otros egresos de la operación y una gestión disciplinada de los gastos, que compensaron mayores provisiones.

En el periodo, el margen financiero aumentó 5.8 por ciento, impulsado por el crecimiento de la cartera y los depósitos, así como por una gestión activa del balance, en un entorno de menores tasas de interés; mientras que las comisiones y tarifas netas crecieron 11.4 por ciento, como resultado de mayores ingresos provenientes de tarjetas, seguros y sociedades de inversión.

No obstante, aclaró que el incremento de la utilidad neta fue parcialmente compensado por un alza de 22.1 por ciento en la estimación preventiva para riesgos crediticios, un decremento de 7.5 por ciento en el resultado por intermediación, derivado de una menor contribución de las operaciones de mercado; y un aumento de 28.9 por ciento en impuestos a la utilidad, explicado por el efecto fiscal asociado a la venta de la participación en una sociedad de información crediticia.