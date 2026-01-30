En plena quincena: Falla aplicación de Santander; ‘hay intermitencias’, dice el banco

La caída de la aplicación generó también descontento en usuarios de redes sociales. (Foto: Especial)

La aplicación móvil de Santander presentó fallas este viernes 30 de enero, lo que impidió a usuarios ingresar a sus cuentas, realizar transferencias y consultar saldos, en plena quincena, uno de los momentos de mayor actividad bancaria.

A través de un aviso difundido en redes sociales, el banco informó que registra una intermitencia en su app, y aseguró que su equipo técnico ya se encuentra revisando el incidente.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados”, señaló Santander México, sin precisar el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

La caída de la aplicación generó también descontento en usuarios de redes sociales, quienes expresaron su inconformidad ante la falta de acceso a su dinero.

Una de las usuarias afectadas reclamó: “¿Cuánto tiempo tardan? Llevo toooda la mañana y lo que va de la tarde intentando entrar”.

Los reportes sobre las fallas en la aplicación de Santander comenzaron luego de la 1:00 de la tarde de este viernes 30 enero, justo cuando es día de paga quincenal.

“Hoy toca pagar las deudas y la app de Santander no sirve", dijo un usuario.

“Ya tengo más de 2 horas intentando. El problema también se presenta en Santander Web”, acusó otro cliente del banco.

