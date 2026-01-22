¿No puedes enviar correos? Microsoft reporta fallas generalizadas en Outlook, 365 y Store en México y EU

Microsoft reportó fallas en la estructura de sus sistemas que provocaron problemas de conexión en sus principales servicios.

¿No te llegan los correos del trabajo? Algunos de los principales servicios de Microsoft, entre ellos Outlook, reportan fallas generalizadas en Norteamérica este jueves 22 de enero, con más de 3 horas de intermitencias.

En México, los principales servicios de Microsoft que enfrentan fallas, de acuerdo con Downdetector, son:

Microsoft Outlook , con 293 reportes de fallas.

, con 293 reportes de fallas. Microsoft 365 , con 197 reportes de fallas.

, con 197 reportes de fallas. Microsoft Store, con 150 reportes de fallas.

La recepción de mensajes, el inicio de sesión y problemas de conexión con el servidor son de las principales fallas en Microsoft este jueves.

Cerca de las 14:00 horas, Microsoft informó que “una parte de la infraestructura de servicio en Norteamérica que no procesa el tráfico según lo previsto”.

A las 15:14 horas, la infraestructura dañada fue repuesta a un estado óptimo; sin embargo, Microsoft explicó que “se requiere un mayor equilibrio de carga para mitigar el impacto”.

Finalmente, a las 16:21 horas, Microsoft reportó que trabajaba con la mayor rapidez posible para identificar acciones adicionales con las cuales mitigar las fallas.

Microsoft no dio a conocer cuánto tiempo tardará en reponer sus principales servicios, sin enbargo, ofreció una página web en la que se podrá ver el estatus de cada una de sus apps.

De acuerdo con el mapa de fallas de Downdetector, la mayoría de reportes por problemas en el servicio de Microsoft en México se encuentran en:

Ciudad de México.

Monterrey, Nuevo León.

Tijuana, Baja California.

Guadalajara, Jalisco.

Torreón, Coahuila.

Morelia, Michoacán.

Estados Unidos es el país más afectado con las fallas, con decenas de miles de reportes contra Microsoft para las plataformas Outlook, 365 y Store, en Downdetector. Las principales ciudades estadounidenses afectadas son: Boston, Nueva York, Los Ángeles, Washington, Atlanta y Seattle.

Además de los problemas estructurales en Microsoft que llevaron a fallas este jueves, algunos de los principales servicios de Google, de Alphabet, como GMail y YouTube también reportan fallas esta tarde.