Netflix saca el cash: Modifica acuerdo de compra de Warner Bros y se compromete a pagar en efectivo

Netflix alcanzó un acuerdo modificado, íntegramente en efectivo, para comprar el estudio y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery, mientras compite con Paramount Skydance por adquirir una de las compañías de entretenimiento más icónicas de Hollywood.

Netflix, que anteriormente había acordado pagar 27.75 dólares por acción en efectivo y acciones por los activos de Warner, pagará ahora el monto total en efectivo, según una presentación que confirma un reporte previo de Bloomberg News sobre los términos revisados. Warner Bros. planea convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas para aprobar el acuerdo. Netflix dijo que los accionistas deberían poder votar sobre la transacción en abril.

Los cambios buscan acelerar la venta y responder a las afirmaciones de Paramount de que su oferta en efectivo de 30 dólares por acción —por la totalidad de Warner, incluidos canales de cable como CNN y TNT— es superior. Paramount, la matriz de CBS y MTV, ha estado instando a los inversionistas a ofrecer sus acciones.

La batalla por Warner Bros., conocida por películas que van desde Casablanca hasta Batman, es uno de los mayores acuerdos de medios de los últimos años y tiene el potencial de remodelar la industria del entretenimiento. Paramount ha perseguido agresivamente a Warner Bros. desde septiembre, mientras que el líder del streaming, Netflix, surgió como un pretendiente sorpresivo, entrando en la puja después de que Warner Bros. se pusiera a la venta en octubre.

Los nuevos términos neutralizan una de las principales críticas de Paramount: que la porción en acciones de la oferta de Netflix hacía que su propuesta fuera inferior.

La junta directiva de Warner Bros. “continúa respaldando y recomendando por unanimidad nuestra transacción, y estamos seguros de que ofrecerá el mejor resultado para los accionistas, los consumidores, los creadores y la comunidad del entretenimiento en general”, dijo Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en un comunicado.

Las acciones de Warner Bros. caían menos del 1 por ciento en las operaciones previas a la apertura en Nueva York, a 28.50 dólares. Netflix subía 1.2 por ciento.

Warner Bros. también abordó otra crítica al detallar cómo valora sus redes de cable, que se escindirán para sus accionistas en una empresa separada llamada Discovery Global.

Warner Bros. ha rechazado múltiples ofertas de Paramount. Su pretendiente no deseado ha amenazado con lanzar una disputa por delegación de votos y ha presentado una demanda para obligar a Warner Bros. a divulgar más información sobre la oferta de Netflix y el valor de los activos de cable.

Los asesores de Warner Bros. valoran las redes de cable desde apenas 72 centavos por acción hasta un máximo de 6.86 dólares por acción, según la presentación. Paramount ha afirmado que esos activos no tienen valor, aun cuando las redes de cable representan la mayor parte de sus propias ventas y ganancia.

Según los planes de escisión, Discovery Global tendría 17.000 millones de dólares de deuda al 30 de junio de 2026, que se reducirían a 16.100 millones hacia el final del año. Warner y Netflix también modificaron el acuerdo para que Discovery Global tenga 260 millones de dólares menos de deuda de lo previsto inicialmente, como resultado de un flujo de caja más sólido de lo esperado el año pasado.

La presentación proyecta ingresos de 16.900 millones en 2026 para las nuevas redes de Discovery Global y una ganancia ajustada de 5.400 millones de dólares antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

Una combinación de Warner Bros. y Netflix uniría a dos de los mayores proveedores de streaming del mundo, con unos 450 millones de suscriptores combinados, y proporcionaría a Netflix una profunda biblioteca de contenidos para contrarrestar a rivales como Walt Disney y Amazon. Los sindicatos de Hollywood y los propietarios de salas de cine han expresado su preocupación de que el acuerdo perjudique a sus afiliados y negocios.

Sarandos y el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, dijeron a inversionistas en una conferencia de UBS el 8 de diciembre que están “súper confiados” en que su acuerdo será aprobado. Directivos de Netflix y Warner Bros. estuvieron en Europa la semana pasada reuniéndose con reguladores para convencerlos de los méritos de la operación.

Netflix tiene previsto reportar sus resultados financieros del cuarto trimestre el martes, después del cierre de los mercados.

David Ellison, director ejecutivo de Paramount, ha argumentado que una fusión con su empresa preservaría una estructura más tradicional de Hollywood y mantendría parte del legado de Warner Bros. Sostiene que su oferta íntegramente en efectivo, respaldada por el fideicomiso de su familia, es financieramente superior y que tendría más facilidad para obtener la aprobación de los reguladores.

Ellison también ha lanzado su propia ofensiva de atracción, pero aún no ha logrado convencer a la junta directiva de Warner Bros. ni a una amplia mayoría de los accionistas de la compañía. Los inversionistas institucionales están divididos y han pedido a Paramount que mejore su oferta.