Warner Bros desprecia última oferta de Paramount y confirma fusión con Netflix: ‘No ofrece suficiente’

Warner Bros. Discovery determinó que la oferta de adquisición enmendada de Paramount Skydance es inferior al acuerdo que ya tiene vigente con Netflix e instó a sus accionistas a no ofrecer sus acciones al intruso.

El consejo de administración de la compañía de medios declaró el miércoles en una carta a los accionistas que la oferta de Paramount no ofrece suficiente valor y que duda que pueda cerrar el acuerdo.

Paramount presentó una oferta que reiteraba un plan para comprar acciones a 30 dólares cada una, pero incluía una comisión de despido más alta y la garantía del multimillonario Larry Ellison de que garantizaría personalmente 40.400 millones de dólares en financiación de capital para respaldar el acuerdo.

Sin embargo, la junta directiva de Warner Bros reiteró sus preocupaciones sobre los más de 50 mil millones de dólares de préstamos requeridos para el acuerdo con Paramount, calificándolo como la mayor compra apalancada de la historia.

“El extraordinario volumen de financiación de la deuda, así como otras condiciones de la oferta de PSKY, aumentan el riesgo de impago, especialmente en comparación con la certeza de la fusión con Netflix”, declaró la compañía.

“Los cambios en el rendimiento o la situación financiera del objetivo o del adquirente, así como los cambios en el sector o en el panorama financiero, podrían poner en peligro estos acuerdos de financiación”.

La junta afirmó que la propuesta sigue imponiendo restricciones a la capacidad de Warner Bros para operar antes del cierre del acuerdo, como un límite a la firma de contratos de infraestructura tecnológica valorados en más de 30 millones de dólares anuales, según la carta.

Estas restricciones podrían perjudicar el negocio de Warner Bros en los 12 a 18 meses previos al cierre del acuerdo y dar a Paramount la posibilidad de abandonarlo mientras tanto, añadió.

La junta directiva declaró en la carta que Warner Bros tendría un coste de 4.700 millones de dólares para rescindir su acuerdo con Netflix y optar por un acuerdo con Paramount.

Esto incluye una comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares que Warner Bros. adeudaría a Netflix, una comisión de 1.500 millones de dólares por no completar un intercambio de deuda y gastos de endeudamiento adicionales de unos 350 millones de dólares, según la carta.

Esto le dejaría con solo 1.100 millones de dólares de la comisión de rescisión de 5.800 millones de dólares ofrecida por Paramount en caso de que el acuerdo fracasara.

¿Cuánto cayeron las acciones de Warner Bros y por qué rechazó la oferta de Paramount?

Las acciones de Warner Bros cayeron menos del 1 por ciento en las primeras operaciones de Nueva York, hasta los 28.29 dólares. Las acciones de Paramount apenas registraron variaciones.

Paramount, controlada por el presidente de Oracle Corp, Larry Ellison, y su hijo David, lleva meses intentando adquirir Warner Bros, la empresa matriz de HBO y los estudios de cine y televisión que llevan el mismo nombre.

Una serie de ofertas de Paramount impulsó a la compañía a ponerse a la venta en octubre. Warner Bros. anunció un acuerdo para vender sus estudios y su negocio de streaming a Netflix el 5 de diciembre por efectivo y acciones por un valor de 27,75 dólares por acción. Warner Bros. planea escindir sus canales de televisión por cable a los accionistas antes del cierre de la venta a Netflix.

Después de perder, Paramount llevó su oferta directamente a los accionistas, ofreciéndoles ofrecer sus acciones por 30 dólares cada una en efectivo.

Paramount ha argumentado que su oferta por toda la compañía es superior a la de Netflix y tiene más probabilidades de obtener la aprobación regulatoria. Warner Bros. ha afirmado que cree que ambos acuerdos tienen las mismas posibilidades de superar los obstáculos regulatorios.

Netflix dijo el miércoles que ya presentó su documentación regulatoria y está en conversaciones con las autoridades antimonopolio, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Europea.

“Netflix mantiene su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con WBD, los reguladores y todas las partes interesadas para garantizar una transacción fluida y exitosa”, afirmó la compañía en un comunicado.

Gran parte del debate se ha centrado en el valor de las cadenas de cable de Warner Bros., como TNT y CNN, que han ido perdiendo audiencia y anunciantes a medida que los consumidores se pasan al streaming. Paramount cree que las cadenas valen alrededor de 1 dólar por acción, mientras que los analistas afirman que podrían valer más.

Cuanto menor sea el valor de los activos de cable, mayor será la ventaja de la oferta de Paramount. Si los accionistas creen que las operaciones de cable están mejor valoradas, la oferta de Netflix, que presupone su escisión, significa que los inversores obtendrán una mayor suma total de dinero.

En su carta, la junta directiva de Warner Bros. dijo que los inversores recibirán más valor de la escisión de la televisión por cable y de las acciones de Netflix bajo el acuerdo actual que de un acuerdo con Paramount.

“Su junta directiva negoció una fusión con Netflix que maximiza el valor y al mismo tiempo mitiga los riesgos a la baja, y creemos unánimemente que la fusión con Netflix es lo mejor para usted”, se lee en la carta.