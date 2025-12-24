¿Quién es Larry Ellison, la tercera persona más rica del mundo y quien ‘lucha’ por Warner Bros?

Larry Ellison es uno de los cinco hombres más ricos del mundo, y ahora quiere ayudar en la compra de Warner Bros.

Larry Ellison ha construido la tercera fortuna más grande del mundo aferrándose a sus acciones de Oracle, rara vez vendiendo sus acciones y, en cambio, recurriendo a préstamos para financiar miles de millones en inversiones y gastos de estilo de vida

Pero una potencial garantía personal de más de 40 mil millones de dólares para respaldar la oferta en efectivo de Paramount por Warner Bros sería su mayor inversión hasta el momento, y podría remodelar su riqueza posiblemente obligando al multimillonario a reducir sus tenencias de Oracle y transferir una parte sustancial de su fortuna a un conglomerado de medios relativamente poco probado y cargado de deudas liderado por su hijo de 42 años.

Sin duda, el cofundador de Oracle, de 81 años, con un patrimonio neto de más de 252 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, puede afrontar su parte del trato con creces.

A pesar del reciente retroceso de Oracle desde sus máximos históricos, la riqueza de Ellison ha aumentado en 60 mil millones de dólares desde el 1 de enero.

Y dado que el compromiso funciona como respaldo, el monto total solo se activaría si los demás socios accionistas no financiaran las partes acordadas del acuerdo.

¿Cómo ayudaría la fortuna de Ellison a la ‘pelea’ por Warner Bros?

El fideicomiso Ellison se ha comprometido a aportar 11 mil 800 millones de dólares de la parte accionaria del acuerdo, según un documento presentado ante Warner Bros.

Sin embargo, la estructura de la fortuna de Ellison implica que convertir esas ganancias en efectivo para financiar un posible respaldo podría presentar desafíos.

Ellison lleva décadas endeudándose con sus participaciones, y aproximadamente el 30 por ciento de su participación en Oracle está actualmente pignorada como garantía para préstamos personales, según la declaración de representación de la compañía para 2025.

Esta cifra ha aumentado con los años, y el número de acciones pignoradas aumentó aproximadamente un 25 por ciento en los 12 meses hasta septiembre, alcanzando un valor total actual de aproximadamente 69 mil millones de dólares. Sus acciones no pignoradas valen otros 161 mil millones de dólares.

La declaración de poder de Oracle no reveló la relación préstamo-valor de dicha deuda, pero indicó que el consejo de administración de la compañía no cree que los acuerdos de pignoración de Ellison representen un riesgo, ya que ninguno de ellos son préstamos de margen subyacentes.

Esto sabemos de la oferta de Paramount

El consejo también expresó su confianza en que Ellison tiene la capacidad financiera para reembolsar la deuda sin recurrir a la venta de las acciones pignoradas.

Michael Egbert, portavoz de Oracle, se negó a hacer comentarios, mientras que un representante de Paramount no respondió a una solicitud de comentarios.

El acuerdo recuerda a cuando Elon Musk compró Twitter, ahora X, en 2022, con miles de millones de dólares en préstamos de margen respaldados por la participación de Musk en Tesla, que se estaban negociando como parte de la financiación de la operación de 44 mil millones de dólares.

Finalmente, se recurrió a deuda más tradicional e inversores externos, así como al efectivo de Musk, quien vendió acciones de Tesla por valor de casi 23 mil millones de dólares ese año.

La especulación sobre los préstamos de margen y las ventas lastró el precio de las acciones de Tesla mientras la operación estaba en curso, y al año siguiente, el consejo de administración de la compañía introdujo nuevas normas que limitaban el préstamo que el director ejecutivo podía obtener con garantía de sus acciones.