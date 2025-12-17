Jared Kushner, yerno de Trump, ‘deja solo’ a Paramount: Retira su capital para comprar a Warner Bros

El fondo del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, retiró su oferta para la adquisición de Warner Bros. (Bloomberg)

Affinity Partners, el fondo de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, retiró de la oferta efectuada por Paramount sobre Warner Bros.

Esta información coincide con la del diario Wall Street Journal (WSJ), para que Warner Bros recomendó a sus accionistas rechazar la oferta de Paramount, de 30 dólares por acción, y respaldar en su lugar el acuerdo ya existe con la plataforma de Netflix.

Según Axios, un portavoz del fondo de Kushner aseguró que “con dos fuertes competidores que pugnan por asegurar el futuro de este activo estadounidense único, Affinity decidió no seguir adelante con la oportunidad”.

“La dinámica de la inversión cambió de forma significativa desde que nos involucramos inicialmente en octubre. Seguimos creyendo que existe una sólida justificación estratégica para la oferta de Paramount”, añadió.

La oferta pública de adquisición (OPA) hostil que lanzó Paramount para adquirir Warner Bros colocó bajo el foco a los inversores que respaldan la operación, incluidos fondos soberanos de Oriente Medio y la firma privada de Kushner.

La primera oferta de Paramount comenzó en 19 dólares por acción, frente a los 30 dólares actuales.

La implicación de Kushner recibió cuestionamientos por parte de la prensa y de legisladores demócratas, quienes expresaron su preocupación por sus vínculos con Trump, según el medio especializado Deadline.

Paramount y Netflix, dos gigantes de la industria audiovisual estadounidense, se enfrentan en el intento de adquirir la emblemática compañía.

WBD cerró un acuerdo con Netflix para vender la empresa por 82 mil 700 millones de dólares, incluida la deuda, tras lo cual Paramount entró en el escenario con una OPA hostil por 108 mil millones de dólares.

Directivos de WBD ven con mejores ojos acuerdo con Netflix

La junta directiva de Warner Bros aún considera que su acuerdo actual con Netflix, el líder en streaming, ofrece mayor valor, mayor seguridad y mejores condiciones que la propuesta de Paramount, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a la confidencialidad de la información.

Warner Bros controla vastos archivos y es uno de los estudios más grandes que estrena películas en cines. Con sus películas y series, Netflix ejercería un enorme poder sobre el contenido ofrecido al público en línea. Paramount, por su parte, busca fusionar dos estudios históricos de Hollywood para contrarrestar la influencia de Netflix: Walt Disney Co. y Amazon.com Inc.

Ambas ofertas plantean importantes preocupaciones antimonopolio, algo que se ve reforzado por las multimillonarias indemnizaciones que las partes han ofrecido. Netflix y Paramount han estado sentando las bases para ganarse el apoyo de la Casa Blanca.

Con información de Bloomberg.