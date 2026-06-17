‘No seguirá adelante’: Trump cancela audiencia para nominar a Jay Clayton como director de inteligencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a los republicanos del Senado para retrasar la confirmación de Jay Clayton como próximo director de Inteligencia Nacional, una decisión que frenó los planes de los líderes republicanos de aprobar rápidamente su nombramiento antes de que Bill Pulte pudiera asumir el cargo de manera interina.

Donald Trump anunció que el Comité de Inteligencia del Senado cancelaría la audiencia programada para este miércoles, en la que se analizaría la nominación de Clayton. De haber recibido el visto bueno del comité, el candidato habría podido someterse a una votación definitiva en el pleno tan pronto como el jueves. Sin embargo, el Senado aún no ha confirmado oficialmente la cancelación de la audiencia.

El senador Mark Warner, principal demócrata del Comité de Inteligencia, había señalado que Clayton podría ser confirmado esta misma semana mediante un procedimiento acelerado que requeriría el consentimiento unánime de los 100 senadores. Sin una audiencia previa para evaluar al nominado, ese acuerdo luce considerablemente más complicado.

¿Por qué Trump frenó la nominación de Jay Clayton como director de inteligencia?

En lugar de avanzar con el proceso, Trump anunció a través de redes sociales que la nominación de Clayton “no seguirá adelante” hasta que el Senado confirme a Jamie McDonald, su candidato para reemplazarlo al frente de la fiscalía federal de Manhattan.

“Mientras tanto, Bill Pulte seguirá siendo el director interino de Inteligencia Nacional”, escribió el mandatario.

Trump también reiteró que no respaldará la renovación de las facultades de vigilancia e inteligencia que expiraron la semana pasada hasta que el Senado apruebe una reforma a las normas electorales. No obstante, dicha iniciativa fue rechazada por la Cámara alta, controlada por los republicanos, a principios de este mes.

El presidente expresó además su molestia con los republicanos del Senado, a quienes acusó de haber caído en una estrategia impulsada por los demócratas para impedir que Pulte permanezca al frente de la agencia de inteligencia de manera temporal.

Tanto legisladores republicanos como demócratas han cuestionado la idoneidad de Pulte para el cargo, al considerar que carece de experiencia en materia de seguridad nacional.