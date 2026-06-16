Trump y Meloni ‘liman asperezas’ en el G7 tras críticas al papa León XIV: ‘La reunión aclaró las cosas’

Italia intentó en varias ocasiones no involucrarse en la guerra con Irán, lo que finalmente afectó la relación entre Trump y Meloni.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y Donald Trump se reunieron al margen de la cumbre del G7 en Evian, Francia, en su primer encuentro conocido desde la escalada de tensiones en torno al Papa León XIV y la guerra contra Irán.

La reunión fue breve y ayudó a aclarar las cosas, según fuentes cercanas al gobierno italiano que hablaron bajo condición de anonimato. Un funcionario estadounidense no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La relación entre los líderes comenzó de forma positiva, y el año pasado Trump afirmó que Meloni había conquistado Europa. Sin embargo, en abril, Meloni calificó de " inaceptables " los ataques de Trump contra el Papa, quien había condenado la guerra contra Irán.

El presidente estadounidense afirmó entonces que Meloni carecía de valentía y que estaba “conmocionado” por ella. El líder italiano sostuvo a lo largo del episodio que sus lazos seguían siendo sólidos .

Así fue el pleito entre Giorgia Meloni y Trump

Italia ha intentado evitar verse involucrada en la guerra con Irán y, en marzo, denegó a Estados Unidos el uso de una base aérea en Sicilia para operaciones de combate.

Tras dichas declaraciones, Trump reconoció un ‘quiebre’ con Meloni y aseguró que su relación con la mandataria ya no era la misma.

“Todos los que nos han rechazado y no han ayudado con la situación en Irán ya no tienen la misma relación con nosotros. Italia recibe mucho petróleo del estrecho (de Ormuz)”, indicó Trump en la entrevista con Fox Business.

Desde entonces, Meloni ha manifestado su disposición a participar en la misión naval en el estrecho de Ormuz, aunque ha condicionado esta participación a la aprobación del Parlamento y a un alto el fuego en el Líbano.

En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera y ante la reacción de Meloni, quien calificó de “inaceptables” sus críticas al papa León XIV, Trump aseguró: “Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad”.