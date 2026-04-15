Trump ‘rompe’ con Italia y Reino Unido: ‘Mi relación no es la misma desde que rechazaron guerra con Irán’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su relación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ya no es la misma desde que el país europeo se negó a apoyar a Estados Unidos en su guerra contra Irán.

Trump respondió con un tajante “no” a la pregunta sobre si mantiene la misma relación con Meloni y aseguró que la mandataria “ha sido negativa”.

“Todos los que nos han rechazado y no han ayudado con la situación en Irán ya no tienen la misma relación con nosotros. Italia recibe mucho petróleo del estrecho (de Ormuz)”, indicó Trump en la entrevista con Fox Business.

En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera y ante la reacción de Meloni, quien calificó de “inaceptables” sus críticas al papa León XIV, Trump aseguró: “Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad”.

El mandatario agregó: “Pensaba que ella era valiente, pero me equivoqué”. Trump afirmó que Meloni no quiere apoyar a su país ni en la OTAN ni en la situación en Irán.

El distanciamiento de la primera ministra italiana ocurre a un año del fin de la legislatura y tras el fracaso de su reforma judicial.

Reino Unido también rechaza presión de Trump para entrar en la guerra con Irán

La primera ministra Meloni no es la única que rechaza involucrarse activamente en la guerra con Irán. Su homólogo del Reino Unido, Keir Starmer, tampoco cayó en los chantajes del mandatario estadounidense.

Desde el Parlamento dijo que no cederá a las presiones de Donald Trump sobre la guerra en Irán, luego de que el presidente estadounidense amenazó con modificar los términos del acuerdo comercial firmado en 2025 entre ambos países.

En la sesión semanal de control en la Cámara de los Comunes, Starmer subrayó que su postura sobre el conflicto armado es clara y que no permitirá que su país sea arrastrado a la guerra, pese a las críticas del líder republicano.

Trump, quien recibirá a finales de mes al rey Carlos III en una visita de Estado, amenazó con “modificar” el acuerdo comercial que redujo aranceles a la importación de automóviles, aluminio y acero.

Al responder a una pregunta del líder liberaldemócrata, Ed Davey, sobre si sería conveniente suspender el viaje del monarca británico a Estados Unidos, Starmer reiteró su postura:

“No es nuestra guerra, y he recibido mucha presión para tomar un rumbo distinto, incluido lo ocurrido anoche (por el acuerdo comercial). No voy a cambiar de opinión. No voy a ceder. No nos conviene, como país, unirnos a esta guerra, y no lo haremos”, dijo.