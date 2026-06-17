Enrique Inzunza se baja para competir por candidatura de Sinaloa: ‘Mi compromiso como senador es en 2030’

Enrique Inzunza ‘cortó’ sus aspiraciones políticas para competir por la gubernatura de Sinaloa y afirmó que se mantendrá como senador hasta concluir su periodo para el que fue electo 2024-2030.

El senador salió a aclarar que no renunciará a su labor como legislador, luego que surgieran rumores de que Inzunza podría ser candidato para las elecciones del 2027 y a unas horas de que Morena presente la convocatoria para seleccionar una candidatura.

“Esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”, escribió en una extensa reflexión sobre su trayectoria.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, reconoció que Enrique Inzunza no está “en su mejor momento de reputación” ante la acusación por presuntos vínculos con Los Chapitos.

Desde el 29 de abril, cuando se hicieron públicos los supuestos nexos entre el crimen organizado y el papel de Enrique Inzunza, el morenista no ha aparecido públicamente ni ha hecho declaraciones a los medios de comunicación.

Pese a estar contemplado en la Comisión Permanente del Congreso, no se presenta al recinto legislativo y tampoco está dispuesto a solicitar licencia, pese a que el resto de los investigados que estaban en un cargo público lo hicieron.

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