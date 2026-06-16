Morena analiza si Enrique Inzunza será candidato a gobernador de Sinaloa: ‘No está en su mejor momento’

Citlalli Hernández explicó que habrá métodos más rigurosos en Morena en caso de que se registren perfiles como el del senador Enrique Inzunza.

A unas horas de que se lance la convocatoria de Morena para elegir a sus coordinadores estatales, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda, explicó qué pasará con los perfiles como el del senador Enrique Inzunza, quien es acusado por nexos con el crimen organizado.

“En el caso de Enrique Inzunza hay un debate porque hay una acusación pública, no es su mejor momento de reputación”, explicó la funcionaria en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Esto ante el supuesto de que Inzunza se registre para ser candidato a gobernador de Sinaloa a pesar de las acusaciones de Estados Unidos en su contra sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Hay una necesidad de tener elementos objetivos que nos permitan saber si las acusaciones que los persiguen tienen elementos de prueba que nos permita conocer su reputación”, agregó Hernández.

¿Qué pasaría si Enrique Inzunza quisiera ser candidato a gobernador de Sinaloa?

Citlalli Hernández explicó que si el senador Inzunza expresara su deseo de ser candidato a gobernador de Sinaloa, el Comité de Elecciones de Morena evaluaría con detalle este caso.

Dicho método se debe a que Enrique Inzunza no tiene una ‘buena reputación’ actualmente y ‘choca’ con las nuevas reglas del partido guinda para elegir a los coordinadores estatales y posteriormente a los candidatos rumbo a las elecciones de 2027.

“Buscamos irnos organizando, ir generando más tareas en territorio y buscar perfiles que nos permitan ir definiendo con el próximo proceso electoral. Con esto arrancamos nuestros procesos”, agregó la exsecretaria de las Mujeres.

Morena se ‘blindará’ de perfiles que estén relacionados con el crimen organizado y profundizará en que tengan buena reputación, además de solicitar ayuda de la Secretaría de Seguridad y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para verificar que los aspirantes no tengan posibles acusaciones en su contra.

¿Qué sabemos del proceso de Morena para elegir candidatos?

La convocatoria de Morena para elegir a los coordinadores territoriales se dará a conocer en las próximas horas para que el registro inicie a partir del lunes 22 y hasta el miércoles 24 de junio.

“A partir de la convocatoria se hará un registro virtual, quienes aspiren a la coordinación estatal podrán registrarse de manera virtual o presencial”, detalló Citlalli Hernández.

Tras el registro se harán encuestas vía telefónica y después casa por casa a mediados de julio para evaluar a los aspirantes. Más tarde se asignarán tareas especiales en los filtros finales.

“A los más competitivos se les asignarán tareas como realizar asambleas, difundir logros de la transformación y en la Comisión Nacional de Elecciones se realizará una encuesta en viviendas para después definir las coordinaciones estatales”, abundó la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena.

Citlalli Hernández adelantó que a finales de este año tendrían elegidos a sus coordinadores territoriales, pero no mencionó fechas debido al proceso de evaluación que será más riguroso que en otras ocasiones.

“Ningún partido está exento de que se nos cuele algún personaje con presuntos vínculos con el crimen organizado, sobre todo en algunos territorios”, puntualizó.