‘Marcó un hito’: Christina Koch, primera mujer en viajar a la Luna, gana el Premio Princesa de Asturias

La contribución de la astronauta Christina Koch, primera mujer en viajar a la Luna y la que acumula más días consecutivos en el espacio, le valió este miércoles 17 de junio el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

Christina Hammock Koch (Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos, 1979) forma parte de la tripulación de la misión Artemis II de la NASA, que en abril marcó un hito al orbitar la Luna y puso fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural.

El jurado, que este miércoles otorgó el galardón, último en resolverse en la edición de este año, destacó la “ejemplaridad” de ese trabajo colectivo, cuyo mensaje central fue: “Tierra, sois un equipo”.

La trayectoria de esta ingeniera eléctrica y física, quien desde la infancia tuvo claro su objetivo de convertirse en astronauta, fue reconocida como una inspiración para las nuevas generaciones, en especial para las mujeres, así como un símbolo de la capacidad humana para superar retos mediante el trabajo, la colaboración y la empatía.

¿Cuál es la trayectoria de Christina Koch?

Koch forma parte de la NASA desde 2013. En marzo de 2019 viajó a la Estación Espacial Internacional, donde participó como ingeniera de vuelo en varias expediciones y desarrolló numerosos experimentos, incluidas pruebas con bioimpresoras 3D en microgravedad.

Ese mismo año realizó, junto con Jessica Meir, la primera caminata espacial exclusivamente femenina de la historia, un hito que repitieron en dos ocasiones más durante la misma misión.

En febrero de 2020 regresó a la Tierra tras permanecer 328 días consecutivos en el espacio, cifra que representa el récord de permanencia continua más prolongada para una mujer. Superó así los 289 días de Peggy Whitson y acumuló seis caminatas espaciales con un total de 42 horas y 15 minutos fuera de la nave.

El hito de Artemis II

El 1 de abril de 2026, Koch despegó a bordo del cohete Space Launch System (SLS) como integrante de la misión Artemis II, junto con los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover, así como el canadiense Jeremy Hansen.

La tripulación se convirtió en el primer equipo humano que regresó a las inmediaciones de la Luna desde la última misión lunar de la NASA en 1972.

Además, estableció el récord de mayor distancia recorrida por seres humanos en el espacio, con 406 mil 771 kilómetros desde la Tierra.

Al orbitar la Luna, Koch se convirtió en la primera mujer en alejarse de nuestro planeta lo suficiente para abandonar su campo magnético y alcanzar el espacio profundo.

Diversas voces destacaron el hito de Artemis II como un ejemplo del potencial humano para alcanzar grandes objetivos mediante el esfuerzo colectivo.

La misión concluyó diez días después. Según especialistas, los datos médicos obtenidos sobre Koch resultarán determinantes para planificar futuras misiones tripuladas a Marte.

La astronauta estadounidense, doctora honoris causa por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, toma el relevo del Museo Nacional de Antropología de México, institución reconocida con este premio en la edición anterior por su labor de preservación del patrimonio antropológico.

¿Quiénes han ganado el Premio Princesa de Asturias?

El Premio de la Concordia fue el último de los ocho galardones que concede cada año la Fundación Princesa de Asturias, en España, que este año celebra su cuadragésima sexta edición.

Las demás distinciones recayeron en la cantante estadounidense Patti Smith, en la categoría de Artes; Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, en Investigación Científica y Técnica; la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional; el escritor Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales; el futbolista Leo Messi, en Deportes, y el escritor británico Julian Barnes, en Letras.