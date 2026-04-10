¿Por qué los astronautas de Artemis II ganaron un suministro de papel de baño por un año?

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II se enfrentaron a problemas con el inodoro de en la nave. (Foto: EFE)

Ir al baño se convirtió en un reto para la tripulación de la misión Artemis II. Durante su recorrido por la órbita lunar, los astronautas enfrentaron fallas en el sistema sanitario al menos en dos ocasiones; por ello, una empresa de papel higiénico decidió ofrecerles un singular “regalo” para su regreso.

La semana pasada, se informó que el inodoro de la nave Orión tuvo dificultades con el sistema de evacuación de aguas residuales, en particular en la parte relacionada con la orina, con sospechas de acumulación de hielo en la línea principal de ventilación de aguas residuales, olores extraños y otros incidentes que llevaron a clausurarlo varias veces.

De hecho, el astronauta canadiense Jeremy Hansen, dijo al control de misión que al abrir el área del baño, “el resto de la tripulación lo podía oler de inmediato”.

El retrete espacial, que costó 23 millones de dólares, según la NASA, ha dado problemas desde el primer día, pues poco después del despegue del 1 de abril, desde Cabo Cañaveral, en Florida, la tripulación reportó una avería en el sistema de recolección de orina.

Charmin regala suministro de papel de baño a astronautas

A través de una publicación en redes sociales, Charmin lamentó que los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen hayan enfrentado “turbulencias inesperadas en el departamento del baño”.

“Pero no se preocupen: estaremos listos para su regreso con un suministro de Charmin para todo un año, para asegurar un aterrizaje suave la próxima vez”, indicó.

Y finalizó con la frase: “Después de todo, cada luna merece disfrutar del viaje”.

La NASA advirtió a los astronautas de Artemis II, justo el lunes, cuando hicieron historia al alcanzar la órbita lunar, que no usaran el inodoro de la nave Orión y, en su lugar, “utilicen los urinarios de contingencia plegables”, además de dispositivos que se asemejan a pañales para adultos.

Los cuatro astronautas están a menos de dos horas de su reingreso a la Tierra, luego de haber orbirado por la Luna, una hazaña que marcará el regreso del hombre al satélite.

El reto de ir al baño sin gravedad

En la Tierra, el peso ayuda a que los fluidos y los residuos bajen, pero en un ambiente de microgravedad, como en la nave Orión, esa tarea depende de ventiladores, succión, embudos, mangueras, separadores de gas y de líquido, y contenedores sellados.

Cuando una de esas piezas falla, el problema no es solo logístico, pues también afecta la higiene de la nave, la moral de la tripulación y, en misiones largas, la seguridad operativa.

La propia NASA ha usado la estación espacial como banco de pruebas del UWMS y ha reconocido problemas de fiabilidad en órbita en años recientes.

Aún así ha habido avances, ya que durante los programas Mercury, Gemini y parte de Apolo, los astronautas no tenían un baño como tal.

Para la orina usaban dispositivos rudimentarios y, para los desechos sólidos, bolsas adhesivas que debían colocarse directamente sobre el cuerpo.

Con información de EFE