Cilantro y perejil mexicano iniciaron brote de ‘diarrea explosiva’: Exdirector de la FDA ‘culpa’ a México

El excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Scott Gottlieb, aseguró que el brote de ciclosporiasis o ‘diarrea explosiva’ estaría relacionado con cilantro y perejil provenientes del centro de México, donde habría ocurrido un evento de contaminación que alcanzó diversos campos de cultivo.

Durante una entrevista con CNBC, Gottlieb señaló que el brote por Cyclospora “es de gran magnitud” y que las investigaciones apuntan a una región agrícola del centro de México como el origen de los contagios detectados en la región de los Grandes Lagos, así como en Nueva York y Carolina del Norte.

“Todo indica que el origen está relacionado con productos agrícolas, probablemente perejil y cilantro. La hipótesis es que provienen del centro de México”, declaró el exfuncionario.

Según explicó, las autoridades sanitarias estadounidenses investigan qué provocó la contaminación de los cultivos. Entre las posibles causas mencionó el uso de aguas residuales sin tratar para el riego o algún factor climático que habría favorecido la propagación del parásito Cyclospora.

Mexico niega que brote de ‘diarrea explosiva’ sea ocasionado por alimentos mexicanos

Scott Gottlieb reconoció que las autoridades mexicanas niegan que exista algún problema en los campos de cultivo del centro del país.

No obstante, sostuvo que parte de los productos provenientes de esa región ya estaría siendo retirada de la cadena de suministro en Estados Unidos, una medida que, afirmó, ayudaría a disminuir el riesgo de nuevos contagios.

También recordó que antes de 2016 o 2017, la mayoría de los brotes de Cyclospora en Estados Unidos estaban vinculados con alimentos importados.

Aunque actualmente también se han registrado algunos casos asociados a productos cultivados dentro del país, principalmente en California, aseguró que la mayoría de las infecciones continúa relacionada con productos agrícolas provenientes del extranjero, por lo que consideró que ese sería el origen más probable del brote actual.

¿Por qué el brote de Cyclospora se expandió por EU?

El exdirector de la FDA indicó que, aunque se han reportado alrededor de 10 mil casos, la cifra real podría ser entre 10 y 20 veces mayor, ya que muchas personas no presentan síntomas, desarrollan cuadros leves o nunca se realizan pruebas para confirmar la infección.

Por ello, aseguró que se trataría del mayor brote de ciclosporiasis registrado hasta ahora, al considerar que el número de personas afectadas podría ser muy superior al contabilizado oficialmente.

El excomisionado añadió que la FDA ya habría logrado rastrear el origen del brote hasta esa región agrícola mexicana, aunque las investigaciones continúan para determinar con precisión cómo ocurrió la contaminación.