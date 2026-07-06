Delfina Gómez entrega reconstrucción de circuito vial en Chiautla; Edomex invirtió 26.7 mdp

En el marco del “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entregó la reconstrucción del circuito conformado por las vialidades Independencia, Hidalgo y Aztlán, en la comunidad de Tepetitlán, municipio de Chiautla, obra en la que se invirtieron 26.7 millones de pesos para beneficio de 10 mil 800 habitantes.

Esta acción forma parte del Plan Oriente, estrategia impulsada por los gobiernos federal y estatal para reducir el rezago histórico en infraestructura y servicios públicos en los municipios de esta región de la entidad.

El proyecto contempló la rehabilitación de 1.13 kilómetros de vialidad y la generación de mil 462 empleos, de los cuales mil 100 fueron directos y 362 indirectos, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local y mejorando la movilidad de estudiantes, trabajadores y comerciantes, quienes ahora cuentan con un acceso más seguro, eficiente y digno.

Durante la entrega, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que la obra se ejecutó con un enfoque integral, criterio que su administración aplica en cada proyecto para evitar afectaciones futuras relacionadas con las redes hidráulicas y de drenaje. Asimismo, afirmó que estas acciones responden a la confianza de la ciudadanía y refrendan el compromiso de su gobierno de cumplir con resultados que mejoren la calidad de vida de las familias mexiquenses.

La modernización de esta infraestructura también fortalece la actividad económica de Tepetitlán, al facilitar el traslado y la comercialización del pan artesanal que se produce en la comunidad, tradición que representa el sustento de numerosas familias y constituye uno de los principales referentes culturales del municipio.

Los trabajos incluyeron la demolición y retiro de la carpeta asfáltica deteriorada, excavaciones, nivelación de la superficie de rodamiento y la construcción de pavimento hidráulico. Además, se edificaron guarniciones y banquetas, se instalaron luminarias, señalamiento horizontal y vertical, reductores de velocidad y se realizaron labores de balizamiento para reforzar la seguridad vial.